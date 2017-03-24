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Хорватия – Украина: стартовые составы команд

Матвиенко и Ротань выйдут с первых минут матча

  • 24.03.2017 20:32
  • 10118 просмотров
  • 40 комментария
Метки
ФФУ
© ФФУ
Стали известны стартовые составы сборных команд Хорватии и Украины, которые сыграют в квалификационном матче чемпионата мира 2018 года на стадионе «Максимир» в Загребе.
 
Украина: Пятов, Кучер, Бутко, Ордец, Матвиенко, Коноплянка, Коваленко, Ротань, Степаненко, Ярмоленко, Кравец

Хорватия: Субашич, Едвай, Вида, Пиварич, Митрович, Модрич, Брозович, Бадель, Ракитич, Манджукич, Калинич

Источник — Sport.ua

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Как Украина сыграет с Хорватией в матче отбора на ЧМ-2018?
  • 38.89% (175)
    1. Проиграет
  • 31.56% (142)
    2. Сыграет вничью
  • 29.56% (133)
    3. Выиграет
Проголосовали — 450 Результаты опроса
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Комментарии
    Максим Качурівський
      Максим Качурівський, 24.03.2017 20:57
    +13
    Та ладно, мужики, потім поплачемось. Зараз тримаємо і бокали!!!
    Ссылка
    Максим Качурівський
      Максим Качурівський, 24.03.2017 20:58
    +3
    Та ладно, мужики, потім поплачемось. Зараз тримаємо і бокали!!!
    Ссылка
    Максим Качурівський
      Максим Качурівський, 24.03.2017 20:59
    +1
    Соррі, комп підвисає
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    anarhisstt
      anarhisstt, 24.03.2017 20:59
    -9
    ak228, 24.03.2017 20:53
    anarhisstt, 24.03.2017 20:49
    1 Днепр, 1 Шальке, 1 Гранада, 1 ДИНАМО, 7-ШАХТЕР!!!!!!! Вспоминаю конец 90-х когда СбУ было Динамо разбавленной парой игроков других команд) Жизнь меняется??))))

    Шахтёр шесть по факту
    Согласен)) с Матвиенко ошибся малехо)> а вообще чего меня минусы? Болела Шахты есть на сайте??? Шоу смотреть как наша сборная будет отвешивать звездюлей Хорватам!!!>)))
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 24.03.2017 21:02
    +12
    anarhisstt, 24.03.2017 20:49
    1 Днепр, 1 Шальке, 1 Гранада, 1 ДИНАМО, 7-ШАХТЕР!!!!!!! Вспоминаю конец 90-х когда СбУ было Динамо разбавленной парой игроков других команд) Жизнь меняется??))))
    Хто тебе рахувати так навчив? Мавієнко в оренді у Карпатах,але ти рахуєш його як гравця Шахтаря,а Кравець який є гравцем Динамо,рахуєш як футболіста Гранади?
    Дивись щоб ти потім не говорив що винен Ярмоленко (так як було на Евро) а не гравці Шахтаря яких більшість. Дурню це Збірна
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    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 24.03.2017 21:07
    -5
    Натянут хорваты этот шахтер как Бавария.
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    kden67
      kden67, 24.03.2017 21:09
    -6
    ЗАДАЧА -- КАК МОЖНО КРАСИВЕЕ СЛИТЬ ОТБОР...ШЕВА СПРАВИТСЯ
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    vital_910
    online
      vital_910, 24.03.2017 21:11
    +4
    Почитаешь комментарии и понимаешь что здесь одни эксперты собрались.
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    Patriot UA
      Patriot UA, 24.03.2017 21:12
    0
    усе залежить від Коно, якщо не буде ПАХАТИ у відборі, то ми ПРОГРАЛИ
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    anarhisstt
      anarhisstt, 24.03.2017 21:15
    +2
    Vitalik Shevchenko, 24.03.2017 21:02
    anarhisstt, 24.03.2017 20:49
    1 Днепр, 1 Шальке, 1 Гранада, 1 ДИНАМО, 7-ШАХТЕР!!!!!!! Вспоминаю конец 90-х когда СбУ было Динамо разбавленной парой игроков других команд) Жизнь меняется??))))

    Хто тебе рахувати так навчив? Мавієнко в оренді у Карпатах,але ти рахуєш його як гравця Шахтаря,а Кравець який є гравцем Динамо,рахуєш як футболіста Гранади? Дивись щоб ти потім не говорив що винен Ярмоленко (так як було на Евро) а не гравці Шахтаря яких більшість. Дурню це Збірна
    Смотри комент выше) ошибку по Матвиенко признал) гоу смотреть сборную!!!)))
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    Андрей Олейников
      Андрей Олейников, 24.03.2017 21:16
    -4
    Шахтёр vs Хорватия
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    yruresparafos
      yruresparafos, 24.03.2017 21:19
    +4
    Давайте болеть за сборную! А не всякую хрень пороть!
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    p_s_l
      p_s_l, 24.03.2017 21:22
    0
    yruresparafos, 24.03.2017 21:19
    Давайте болеть за сборную! А не всякую хрень пороть!
    Да я с радостью! Но, как только вижу такой состав, то у моего боления начинается лихорадка.
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    zanerda678
    online
      zanerda678, 24.03.2017 21:23
    +3
    Пи.да Хорватам!!!
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 24.03.2017 21:25
    +2
    Андрей Олейников, 24.03.2017 21:16
    Шахтёр vs Хорватия
    Ну так в цьому відборі 2 гравці Динамо Яромоленко забив 3 мячі 3 асисти і Кравець 3 мячі 2 асисти і 1 зар.пенальті,а що зробили гравці Шахтаря? Так що сидів би мовчки.
    Це я не говорю не як факт,а відповідаю всяким розумникам які рахують що грає Шахтар.
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    Vecnik
    online
      Vecnik, 24.03.2017 21:27
    +1
    почему кучер а не ракицкий
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    yruresparafos
      yruresparafos, 24.03.2017 21:28
    +1
    Если выиграют , то скажут повезло, если проиграют , то шева виноват , состав хреновый , сыграют вничью , это нормально .А чего вы хотите ?
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    p_s_l
      p_s_l, 24.03.2017 21:30
    0
    Vecnik, 24.03.2017 21:27
    почему кучер а не ракицкий
    Ветрянка.
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    Vecnik
    online
      Vecnik, 24.03.2017 21:38
    0
    хотя шеву не за что винить он не виноват что игроки такие )
    можно было бы на товарняк пригласить защиту Оимпика )
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    horbachev79
    online
      horbachev79, 24.03.2017 21:46
    0
    Не понимаю, почему большинство так настроены на матч пессимистично?
    Выводы будем делать после матча, а сейчас за сборную надо держать кулаки!
    Шева ведь тоже не дурак, не зря такой состав выставил.
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