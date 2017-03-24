Хорватия – Украина: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы сборных команд Хорватии и Украины, которые сыграют в квалификационном матче чемпионата мира 2018 года на стадионе «Максимир» в Загребе.
Украина: Пятов, Кучер, Бутко, Ордец, Матвиенко, Коноплянка, Коваленко, Ротань, Степаненко, Ярмоленко, Кравец
Хорватия: Субашич, Едвай, Вида, Пиварич, Митрович, Модрич, Брозович, Бадель, Ракитич, Манджукич, Калинич
Источник — Sport.ua
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1 Днепр, 1 Шальке, 1 Гранада, 1 ДИНАМО, 7-ШАХТЕР!!!!!!! Вспоминаю конец 90-х когда СбУ было Динамо разбавленной парой игроков других команд) Жизнь меняется??))))
Шахтёр шесть по факту
Дивись щоб ти потім не говорив що винен Ярмоленко (так як було на Евро) а не гравці Шахтаря яких більшість. Дурню це Збірна
1 Днепр, 1 Шальке, 1 Гранада, 1 ДИНАМО, 7-ШАХТЕР!!!!!!! Вспоминаю конец 90-х когда СбУ было Динамо разбавленной парой игроков других команд) Жизнь меняется??))))
Хто тебе рахувати так навчив? Мавієнко в оренді у Карпатах,але ти рахуєш його як гравця Шахтаря,а Кравець який є гравцем Динамо,рахуєш як футболіста Гранади? Дивись щоб ти потім не говорив що винен Ярмоленко (так як було на Евро) а не гравці Шахтаря яких більшість. Дурню це Збірна
Це я не говорю не як факт,а відповідаю всяким розумникам які рахують що грає Шахтар.
можно было бы на товарняк пригласить защиту Оимпика )
Выводы будем делать после матча, а сейчас за сборную надо держать кулаки!
Шева ведь тоже не дурак, не зря такой состав выставил.
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