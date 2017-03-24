Сборная России уступила Кот-д`Ивуару в товарищеском матче))))))))))))))))))))))

Из-за травм сборная России не могла рассчитывать на ряд основных игроков, включая полузащитников Дениса Глушакова и Алана Дзагоева, а также нападающих Артема Дзюбу и Федора Смолова.

Зато шанс получили вчерашние дублеры. В «старте» появился Александр Бухаров, который отсутствовал в национальной команде более шести лет. Пару в атаке ему составил партнер по «Ростову» Дмитрий Полоз.

Хозяева сразу завладели территорией. Правда, до опасных моментов дело долго не доходило. На 11-й минуте после паса Бухарова еще один игрок «Ростова», Александр Ерохин, из выгодной позиции пробил слишком неточно. Позже Юрий Жирков отметился опасным прострелом.

Ивуарийцы за первый тайм лишь однажды всерьез потревожили новоявленного капитана россиян Игоря Акинфеева. Но этот эпизод оказался результативным. Форвард «Астон Виллы» Жонатан Коджия, продавив в левой части штрафной Илью Кутепова, эффектно пальнул в дальнюю «девятку».

Подопечные Станислава Черчесова по-прежнему пытались атаковать, но, кроме как после «стандартов», не могли приблизиться к воротам Сильвена Гбоуо. А «слоны» незадолго до перерыва едва не удвоили преимущество. Уилфрид Заа, накрутив несколько оппонентов, отпасовал Джованни Сmо, но у того не получился удар.

На второй тайм команды вышли в прежних составах. Гости стали действовать смелее, причем искали счастья во многом за счет индивидуального мастерства. Сьо со штрафного закручивал мяч под перекладину - Акинфеев выручил. Зато Заа на 70-й минуте не простил соперника. Обыграв четырех защитников, нападающий точно выстрелил верхом - 2:0.

Лишь после этого Черчесов провел первую замену. Дмитрий Комбаров вышел на левую бровку вместо Жиркова. Вскоре Бухаров уступил место Максиму Канунникову. Но выправить ситуацию уже не получилось. Сборная России проиграла, причем по делу.

Главный герой: Уилфрид Заа

Форвард «Кристал Пэлэс» еще до перерыва продемонстрировал блестящий дриблинг, едва не став автором результативной передачи. А во втором тайме 24-летний игрок отметился голом, в одиночку расправившись со всей защитой.

Ненадежная оборона, слабая атака

Матч добавил головной боли тренерскому штабу россиян. Налицо обилие ошибок в обороне и беззубая атака. По сути, за 90 минут хозяева не создали ни одного по-настоящему опасного момента.

Грустная статистика

Шесть матчей провела сборная России под руководством Черчесова. Баланс не впечатляет: ничья, две победы и три поражения. К слову, проиграла команда представителям разных частей света - Америки (Коста-Рика, 3:4), Азии (Катар, 1:2) и Африки (Кот-д'Ивуар, 0:2).

Товарищеский матч



Россия – Кот-д`Ивуар – 0:2

Голы: 0:1 – 30 Коджиа, 0:2 – 70 Заа.



Россия – Акинфеев, Семенов, Кутепов, Кудряшов, Ерохин, Зобнин, Жирков (Комбаров, 71), Самедов, Головин (Газинский, 78), Полоз (Миранчук, 80), Бухаров (Канунников, 76).

Кот-д`Ивуар – Гбоуо, Канон, Байи, Багайоко, Кессиэ, Диэ, Дукуре, Заа, Дели, Коджиа (Пепе, 89), Сьо.



Предупреждения: Диэ (38), Кудряшов (61), Байи (84).