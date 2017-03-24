Как выглядит меню сборной Украины перед матчем с Хорватией

Сборная Украины сегодня не только прогулялась по Загребу, но еще и основательно подкрепилась перед игрой с Хорватией. Меню у наших футболистов разнообразное: от сырной нарезки до фаршированных кальмаров.

Напомним, матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Следить за ходом поединка можно в прямом эфире на ТРК «Украина» и с помощью нашей текстовой онлайн-трансляции.