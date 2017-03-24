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Меню

Как выглядит меню сборной Украины перед матчем с Хорватией

Футболисты национальной команды хорошо подкрепились и готовы к бою

  • 24.03.2017 19:39
  • 919 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФФУ
© ФФУ

Сборная Украины сегодня не только прогулялась по Загребу, но еще и основательно подкрепилась перед игрой с Хорватией. Меню у наших футболистов разнообразное: от сырной нарезки до фаршированных кальмаров.

Напомним, матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Следить за ходом поединка можно в прямом эфире на ТРК «Украина» и с помощью нашей текстовой онлайн-трансляции.

Источник — #FootballHub

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Как Украина сыграет с Хорватией в матче отбора на ЧМ-2018?
  • 37.15% (107)
    1. Проиграет
  • 31.94% (92)
    2. Сыграет вничью
  • 30.9% (89)
    3. Выиграет
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Комментарии
    zarhsinskiy
    online
      zarhsinskiy, 24.03.2017 20:05
    +1
    якби Волинь Кварцяного так погодували, вони би ту Хорватію просто порвали...
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    Geoman
    online
      Geoman, 24.03.2017 20:09
    +1
    Нормально так жрут
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