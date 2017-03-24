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Болельщики требуют лишить Тимощука звания Почетного гражданина Луцка

Ультрас «Волыни» зарегистрировали соответствующую петицию

  • 24.03.2017 19:29
  • 1471 просмотров
  • 10 комментария
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ФК Зенит. Анатолий Тимощук
© ФК Зенит. Анатолий Тимощук

Фанати луцької «Волині» опублікували петицію про позбавлення екс-півзахисника збірної України Анатолія Тимощука звання «Почесного громадянина Луцька». Відповідну петицію ультрас зареєстрували в Єдиній системі місцевих петицій.

«На сході України триває війна. Щодня там гинуть наші хлопці, матері хоронять синів. Чи не щотижня прощаються із воїнами на Волині. Сумніви стосовно того, проти кого воює наша держава відсутні: без Російської Федерації конфлікт було б давно припинено. У час війни з Росією аморально вести будь-які стосунки із ворогом – торговельні чи робочі.

Вихованець волинського футболу Анатолій Тимощук безсумнівно довгий час прославляв наш край і країну в світі. Але його рішення працювати тренером ФК «Зеніт», власником якого є російська державна корпорація «Газпром», викликало в місті обурення. Більшість не тільки футбольної громадськості обурюється таким вчинком Анатолія.
 

Наполягаємо на скасуванні рішення міськради від 18 червня 2008 року #28/7 (про присвоєння звання «Почесного громадянина міста Луцьк») та позбавленні Анатолія Тимощука цього високого звання», - йдеться в петиції.
 

Для того, аби питання розглянули депутати міської ради Луцька, петиція повинна набрати за 14 днів не менше 300 голосів.

Нагадаємо, у березні 2017 року Анатолій Тимощук увійшов в тренерський штаб «Зеніту» як асистент головного тренера клубу Мірчі Луческу. Екс-гравець збірної України зароблятиме в «Зеніті» майже $20 тис. на місяць.

Источник — Zaxid.net

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  • 46.54% (121)
    1. Это предательство!
  • 28.08% (73)
    2. Тимощук просто не успел поменяться футболками с игроками Зенита...
  • 25.38% (66)
    3. Футбол вне политики!
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Комментарии
    juvemu
    online
    juvemu, 24.03.2017 19:34
    +4
    тимощука-маечника, вообще надо лишить гражданства Украины
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    mike1975
      mike1975, 24.03.2017 19:42
    -6
    МОЛОДЕЦЬ, ТИМОХА!!!!!!
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    Amil Aliev
    online
      Amil Aliev, 24.03.2017 19:51
    -12
    Умалишенные? Боже, у него своя жизнь и он сам решает все, что хочет, смысл что-то говорить в его сторону, он сам принял такое решение. Живите своей жизнью, прицепились к Тимощуку. Лучше бы парочку новостей о прическе Конопли написали... (ставьте минусы, ведь Тимощук уехал в Россию, и я его защищаю, значит я сепаратист)
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    LFC-WIN
      LFC-WIN, 24.03.2017 19:57
    +2
    Продажная бл...
    Ссылка
    King King
    online
      King King, 24.03.2017 20:01
    +1
    все правИльно!))))
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    xZaEx
      xZaEx, 24.03.2017 20:01
    +2
    Amil Aliev, 24.03.2017 19:51
    Умалишенные? Боже, у него своя жизнь и он сам решает все, что хочет, смысл что-то говорить в его сторону, он сам принял такое решение. Живите своей жизнью, прицепились к Тимощуку. Лучше бы парочку новостей о прическе Конопли написали... (ставьте минусы, ведь Тимощук уехал в Россию, и я его защищаю, значит я сепаратист)
    ну почему сразу сепаратист??? может ты просто пи.ар...
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    pavel8873
    online
      pavel8873, 24.03.2017 20:06
    -3
    А что будем делать с теми украинцами , что ездят туда на заработки, по вахтах в Тюмень и т.п. Кроме Тимощука играют в их клубах наши . Как быть ?...
    Ссылка
    Виталик Неважно
    online
      Виталик Неважно, 24.03.2017 20:10
    -5
    это просто работа любому предложи столько бабок поедет каждый темболее в стране нет работы та и зарплаты далеки
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 24.03.2017 20:11
    +4
    Amil Aliev, 24.03.2017 19:51
    Умалишенные? Боже, у него своя жизнь и он сам решает все, что хочет, смысл что-то говорить в его сторону, он сам принял такое решение. Живите своей жизнью, прицепились к Тимощуку. Лучше бы парочку новостей о прическе Конопли написали... (ставьте минусы, ведь Тимощук уехал в Россию, и я его защищаю, значит я сепаратист)
    А хто йому забороняє жити своїм життям? Його просто не хочуть бачити почестим Громадянином Луцька,якраз через його життевий вибір,от і все,нехай собі живе далі,може навіть офіційно стати лапчастоногим. До речі ти можеш до нього приєднатись...
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    solova63
    online
      solova63, 24.03.2017 20:12
    0
    juvemu, 24.03.2017 19:34
    тимощука-маечника, вообще надо лишить гражданства Украины
    гражданства лишить нельзя. Никаким судом. Исключение - если человек САМ написал заявление с просьбой лишить его гражданства. Тогда только могут. Читайте Конституцию.
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