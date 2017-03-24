Болельщики требуют лишить Тимощука звания Почетного гражданина Луцка

Фанати луцької «Волині» опублікували петицію про позбавлення екс-півзахисника збірної України Анатолія Тимощука звання «Почесного громадянина Луцька». Відповідну петицію ультрас зареєстрували в Єдиній системі місцевих петицій.



«На сході України триває війна. Щодня там гинуть наші хлопці, матері хоронять синів. Чи не щотижня прощаються із воїнами на Волині. Сумніви стосовно того, проти кого воює наша держава відсутні: без Російської Федерації конфлікт було б давно припинено. У час війни з Росією аморально вести будь-які стосунки із ворогом – торговельні чи робочі.



Вихованець волинського футболу Анатолій Тимощук безсумнівно довгий час прославляв наш край і країну в світі. Але його рішення працювати тренером ФК «Зеніт», власником якого є російська державна корпорація «Газпром», викликало в місті обурення. Більшість не тільки футбольної громадськості обурюється таким вчинком Анатолія.



Наполягаємо на скасуванні рішення міськради від 18 червня 2008 року #28/7 (про присвоєння звання «Почесного громадянина міста Луцьк») та позбавленні Анатолія Тимощука цього високого звання», - йдеться в петиції.



Для того, аби питання розглянули депутати міської ради Луцька, петиція повинна набрати за 14 днів не менше 300 голосів.



Нагадаємо, у березні 2017 року Анатолій Тимощук увійшов в тренерський штаб «Зеніту» як асистент головного тренера клубу Мірчі Луческу. Екс-гравець збірної України зароблятиме в «Зеніті» майже $20 тис. на місяць.