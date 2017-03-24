Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков высказал свое отношении к ситуации в стране.

«Украина – это страна, в которой я вырос и провел детство. Люблю эту страну за те воспоминания, которые она мне подарила. Хочется, чтобы Украина играла на чемпионатах мира и Европы, и мы будем для этого все делать.

Для страны тяжело то, что творится в Донецке и на востоке Украины. Для нас игроков очень важно показывать хорошие результат, чтобы люди не теряли надежду, и мы могли им в этом помочь», – сказал Цыганков.