Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков высказал свое отношении к ситуации в стране.
«Украина – это страна, в которой я вырос и провел детство. Люблю эту страну за те воспоминания, которые она мне подарила. Хочется, чтобы Украина играла на чемпионатах мира и Европы, и мы будем для этого все делать.
Для страны тяжело то, что творится в Донецке и на востоке Украины. Для нас игроков очень важно показывать хорошие результат, чтобы люди не теряли надежду, и мы могли им в этом помочь», – сказал Цыганков.
Источник — #FootballHub
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