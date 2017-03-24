Турция в Анталье без труда справилась с Финляндией

Перед очным противостоянием сборные Турции и Финляндии оказались по соседству в турнирной таблице группы І, но разрыв между ними исчислялся четырьмя очками.



Финны начали свой путь в отборе к чемпионату мира поединком против Косово и не сумели обыграть дебютанта квалификации, сыграв вничью со счетом 1:1. Затем последовали три поражения, что практически не оставляет шансов для сборной Финляндии в контексте борьбы за выход на мировое первенство. К неутешительным результатам добавилось еще одно крайне неприятное событие: финны лишились своего лидера Романа Еременко, который в ноябре прошлого года был дисквалифицирован за употребление допинга. Незавидное турнирное положение привело к тому, что Футбольная ассоциация Финляндии не стала дожидаться конца отборочного цикла, и у руля сборной шведского специалиста Ханса Бакке сменил Маркку Канерва.



Сборная Турции не без труда набирает очки в текущем отборе, но у болельщиков команды Фатиха Терима были поводы для позитивных эмоций. Ничья на «Максимире» с Хорватией и камбэк в поединке против украинцев позволяют «янычарам» по-прежнему рассчитывать на успешное преодоление квалификационного турнира. Сегодняшний результат для подопечных Терима был крайне важен, поскольку осечка в матче с финнами могла сильно ударить по амбициям турецкой сборной.



Матч в курортной Анталии для команды Канервы начался с настоящей катастрофы. Сначала после скидки Шахана Дженк Тосун точно пробил из пределов вратарской, а вскоре форвард «Бешикташа» головой замкнул навес с углового. 2:0 уже на 13-й минуте и нужно отметить, что такой весомый задел туркам удалось создать без каких-то сверхусилий. Хозяева после стартового свистка не понеслись в атаку, а сполна воспользовались неуверенной игрой финнов в обороне.



Скандинавы отошли от стартового шока в середине первого тайма и даже на несколько минут прижали турков к штрафной. Правда, подопечные Терима вполне могли довести счет до разгрома. Волкан Шен метров с двадцати немного не попал в ворота, а Олджай Шахан едва не воспользовался очередной ошибкой защитников финской сборной. Свой единственный до перерыва (и в матче, как оказалось) убойный момент Финляндия создала на 43-й минуте – после удара Перпарима Хетемайя мяч попал в крестовину.



«Суоми» активно начали вторую половину встречи, да и турки отдали территорию соперникам. Подопечные Терима действовали с неприсущим домашним поединкам «янычар» прагматизмом, уверенно оберегая добытый в начале противостояния результат. Острых моментов у ворот вообще не возникало, хоть финны и пытались подобраться к штрафной оппонентов. Единственная голевая возможность, которая достойна упоминания, состоялась… в компенсированное время. Энес Унал головой метров с 12-ти пробил в перекладину.



В следующем поединке Финляндия будет принимать сборную Украины: скандинавам не смогут помочь Паулус Араюури и Александр Ринг, получившие сегодня «лишние» желтые карточки. Турция, в свою очередь, померяется силами с Косово.



Турция - Финляндия - 2:0 (2:0)

Дженк Тосун, 9, 13

Турция: Волкан Бабаджан, Исмаил Койбаши, Омер Топрак, Арда Туран, Волкан Шен, Гекхан Генюл, Мехмет Топал, Юнус Малли (Окай Йокушлу, '62), Сельчук Инан, Олджай Шахан (Эмре Мор, '73), Дженк Тосун (Энес Унал, '84)

Финляндия: Лукаш Градецки, Йере Уронен, Кари Аркивуо, Никлас Мойсандер, Паулус Араюури, Робин Лод, Сакари Маттила (Моштаг Ягуби, '67), Перпарим Хетемай, Александр Ринг (Петтери Форселл, '84), Теему Пукки, Йоэль Похьянпало (Эро Маркканен, '72)

Сельчук Инан, 85. - Паулус Араюури, 38. Сакари Маттила, 43. Теему Пукки, 68. Александр Ринг, 75. Йере Уронен, 90+1.



Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)



Удары (в створ): 6 (2) - 5 (1)

Угловые: 2 - 3

Оффсайды: 2 - 0



ТУРЦИЯ - ФИНЛЯНДИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА