Франческо ТОТТИ: «Я уже решил, что буду делать в будущем»

40-летний форвард «Ромы» Франческо Тотти заявил, что уже определился со своим будущим. Контракт футболиста рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Я очень много думал о том, чем буду заниматься в дальнейшем. Но я точно знаю, что футбол – моя жизнь. Я все еще наслаждаюсь игрой, хотя мне очень обидно, что теперь я играю намного меньше, нежели пять или десять лет тому назад. Впрочем, я с уважением отношусь к решению главного тренера. Возможно, если я поеду в Китай, то еще смогу продолжать играть.

Я уже решил, что буду делать в будущем. Но сейчас мне не хочется ничего рассказывать, ведь я могу еще передумать. Думаю, я буду продолжать играть или же стану тренером, но уж точно не буду сидеть за столом, для меня лучше искать таланты», – заявил Тотти.