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Франческо ТОТТИ: «Я уже решил, что буду делать в будущем»

Контракт футболиста с «Ромой» рассчитан до конца нынешнего сезона

  • 24.03.2017 18:34
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facebook.com/FrancescoTottiOfficial. Франческо Тотти
© facebook.com/FrancescoTottiOfficial. Франческо Тотти
40-летний форвард «Ромы» Франческо Тотти заявил, что уже определился со своим будущим. Контракт футболиста рассчитан до конца нынешнего сезона.
 
«Я очень много думал о том, чем буду заниматься в дальнейшем. Но я точно знаю, что футбол – моя жизнь. Я все еще наслаждаюсь игрой, хотя мне очень обидно, что теперь я играю намного меньше, нежели пять или десять лет тому назад. Впрочем, я с уважением отношусь к решению главного тренера. Возможно, если я поеду в Китай, то еще смогу продолжать играть.
 
Я уже решил, что буду делать в будущем. Но сейчас мне не хочется ничего рассказывать, ведь я могу еще передумать. Думаю, я буду продолжать играть или же стану тренером, но уж точно не буду сидеть за столом, для меня лучше искать таланты», – заявил Тотти.

Источник — As-roma.ru

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