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Алдервейрелд хочет стать самым высокооплачиваемым игроком Тоттенхэма

Защитник просит повышения зарплаты до 100 тысяч фунтов в неделю

  • 24.03.2017 18:23
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Метки
Русские Шпоры. Тоби Алдервейрелд
© Русские Шпоры. Тоби Алдервейрелд
Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд готов подписать со «шпорами» новый контракт, но лишь с зарплатой в размере 100 тысяч фунтов в неделю.
 
По действующему контракту с лондонским клубом Тоби зарабатывает всего 50 тысяч фунтов каждые семь дней. Ожидалось, что жалованья в размере 75 тысяч хватит, чтобы убедить бельгийца заключить новый контракт. 
 
Однако в ответ Алервейрелд потребовал двукратное увеличение зарплаты. Тоби хочет зарабатывать на «Уайт Харт Лэйн» 100 тысяч фунтов в неделю и стать самым высокооплачиваемым игроком клуба наряду с Уго Льорисом и Харри Кейном. 
 
Добавим, что желание «Тоттенхэма» заключить с Алдервейрелдом новый контракт связано с пунктом об отступных в действующем. По слухам, Тоби может покинуть «шпор», если потенциальный покупатель выложит за его трансфер 25,4 миллионов фунтов.

Источник — Fapl.ru

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