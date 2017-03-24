Алдервейрелд хочет стать самым высокооплачиваемым игроком Тоттенхэма

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд готов подписать со «шпорами» новый контракт, но лишь с зарплатой в размере 100 тысяч фунтов в неделю.

По действующему контракту с лондонским клубом Тоби зарабатывает всего 50 тысяч фунтов каждые семь дней. Ожидалось, что жалованья в размере 75 тысяч хватит, чтобы убедить бельгийца заключить новый контракт.

Однако в ответ Алервейрелд потребовал двукратное увеличение зарплаты. Тоби хочет зарабатывать на «Уайт Харт Лэйн» 100 тысяч фунтов в неделю и стать самым высокооплачиваемым игроком клуба наряду с Уго Льорисом и Харри Кейном.

Добавим, что желание «Тоттенхэма» заключить с Алдервейрелдом новый контракт связано с пунктом об отступных в действующем. По слухам, Тоби может покинуть «шпор», если потенциальный покупатель выложит за его трансфер 25,4 миллионов фунтов.