Крис Смоллинг покинул расположение сборной Англии

Защитник «Мидлсбро» Бен Гибсон, который сыграл десять матчей за сборную Англии U-21, впервые был вызван в национальную команду.
Причиной послужила травма центрбека Криса Смоллинга, которую тот получил на тренировке. Смоллинг вернулся в «Манчестер Юнайтед». Гари Кэхилл также покинул лагерь сборной.
Сборная Англии примет национальную команду Литвы в рамках отбора на чемпионат мира-2018 на стадионе «Уэмбли» в воскресенье.
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