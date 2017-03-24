Крис Смоллинг покинул расположение сборной Англии

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Зозуля, Федецкий и Малиновский не сыграют против Хорватии 18:34 — Vitalik Shevchenko По матчах у Генку я би не сказав що він не командний гравець,з нашої цен.зони Степаненко Сидорчук... 18:29 — alex8-48 В команде существует конкуренция,тренер не отсеивает плохого игрока, а оставляет того, кто лучше ...