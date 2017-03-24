Россия может подать заявку на проведение Суперкубка УЕФА-2019/20

Российский футбольный союз (РФС) планирует подать заявку на проведение на стадионе московского ЦСКА «ВЭБ-Арена» матча за Суперкубок УЕФА сезона-2019/20. Об этом сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Ранее заместитель генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Джорджио Маркетти рассказал, что Россия не сможет претендовать на проведение одного из финалов клубных турниров УЕФА в сезоне-2018/19, потому что подача заявок уже завершена. При этом он отметил, что Россия потенциально может претендовать на проведение одного из финалов после чемпионата мира 2018 года.

«Мы подали документы в РФС, поэтому надеюсь, что если не в этот период, то в последующие мы будем кандидатами на проведение Суперкубка УЕФА. Порядок такой, что национальная ассоциация должна обратиться в УЕФА, она должна подтвердить все нормы стадиона, не клуб это делает. Насколько мне известно, планируется подать заявку на сезон-2019/20, но это еще не окончательное решение, сейчас все решается», - сказал Бабаев.

«ВЭБ-Арена», вмещающая 30 тысяч зрителей, открылась 10 сентября 2016 года матчем 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и грозненским «Тереком» (3:0). Общая стоимость проекта составила $350 млн.

Ранее в России проходили финальные матчи Кубка УЕФА (1999 год) и Лиги чемпионов (2008), обе встречи проходили в Москве на стадионе «Лужники».