Хоздеятельность НСК Олимпийский осуществляется в стандартном режиме

Официальное заявление руководства Государственного предприятия «Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» касательно информации в прессе о долгах предприятия.

В последние дни в средствах массовой информации распространяется информация касательно долговых обязательств и ареста имущества ГП «НСК «Олимпийский», неудовлетворительного финансового состояния предприятия и прочего.

С целью предотвращения распространения недостоверной информации руководство предприятия подтверждает информацию, опубликованную на официальном сайте Государственной аудиторской службы Украины по адресу: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/137852 , и дополнительно сообщает:

- несмотря на существующие проблемы, связанные с недофинансированием мероприятий Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, утвержденной постановлением Кабинетов министров Украины от 14.04.2010 № 357, хозяйственная деятельность ГП «НСК «Олимпийский» осуществляется в стандартном режиме, что, среди прочего, обеспечивает надлежащее функционирование спорткомплекса, и выполнение обязательств как перед контрагентами, так и перед бюджетом;

- ГП «НСК «Олимпийский» совместно с Министерством молодежи и спорта Украины и Государственным агентством инфраструктурных проектов Украины принимает активное участие в разработке мероприятий касательно погашения вышеуказанных долговых обязательств.