Мирон МАРКЕВИЧ: «Можно выиграть у Хорватии, а потом уступить финнам»

Вместе с украинской делегацией отправился в Загреб на отборочный матч ЧМ-2018 между Хорватией и Украиной и экс-тренер нашей сборной и «Днепра» Мирон Маркевич, который поделился с нами своими мыслями по поводу предстоящего поединка: «Сейчас Хорватия одна из самых сильных сборных в Европе, ее футболисты играют в ведущих клубах мира. Поэтому, конечно, команда у хорватов очень хорошая. Но может быть такое, что они подумают, что выиграли еще до матча. И на этом надо нашей сборной сыграть, проявить характер, желание. Тем более, многие не играли, на эмоциях можно, конечно, одну игру хорошо провести. Тут хорватов просто надо перебегать, проявить больше желания, чем они, и только там я вижу наш успех. Мастерство, конечно, где-то повыше у хорватов, не надо этого стесняться. Но на нашей стороне, наверное, должны быть самоотдача, желание. Ну и немножко фарта».

По поводу проблем хорват в центре обороны и связанной с этим возможной атакующей стратегией Андрея Шевченко Мирон Богданович сказал так: «Я не думаю, что там нужно что-то кардинально менять. Кто играл, те и будут играть. Не знаю, кого там поставят впереди. По идее, будет Селезнев, потому что он играет в клубе, забивает. Он рвался в сборную, на этом тоже можно сыграть, он парень такой амбициозный. А то что у хорватов проблемы в обороне, то у нас они тоже есть, к сожалению».

Мирон Маркевич считает, что делать ставку на молодежь в этом поединке Андрею Шевченко не стоит: «В такой игре, наверное, смотреть сложно. Надо это делать все-таки в товарищеских играх. Я думаю, что с такой сборной, как Хорватия, должны играть опытные игроки, которые многое прошли. Молодой может просто испугаться, тем более зритель там очень непростой. Мы играли с «Днепром» в Сплите, я провел матчей 80 международных, но такого нигде не встречал. Могут ли хорватские болельщики сорвать матч? Не думаю. Тем более после дисквалификации».