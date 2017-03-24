Пьерлуиджи КОЛЛИНА: «Точность определения офсайда в матчах ЛЧ - 95%»

Арбитры матчей футбольной Лиги чемпионов определяют офсайды со средней точностью в 95 процентов. Об этом во время выступления на футбольном форуме Football Talks сообщил старший офицер Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросам судейства Пьерлуиджи Коллина.

«Статистика показывает, что средний показатель точности определения офсайда в матчах Лиги чемпионов за последние три сезона составляет 95 процентов. Сложно сказать, насколько хорош этот показатель, необходимо его с чем-то сравнить. Для сравнения представлю статистику точных передач футболистов в пяти ведущих национальных чемпионатов. На первом месте Тони Кроос («Реал Мадрид», Испания) - 92,8 процента, за ним следуют Тьяго Алькантара («Бавария», Германия) - 90,3, Хаби Алонсо («Бавария») - 89,4, Марко Вератти (ПСЖ, Франция) - 88, Поль Погба («Манчестер Юнайтед», Англия) - 85», - сказал Коллина.

По словам Коллины, УЕФА провел успешный с точки зрения судейства чемпионат Европы 2016 года благодаря системе анализа команд и игроков. «Важно, чтобы судья умел не только разобраться в текущем моменте, но и предвидеть дальнейшие действия футболистов. Для этого к чемпионату Европы мы разработали специальную систему, которая давала исчерпывающую информацию о технических способностях и предпочитаемых действиях всех игроков. Подобная система анализа применяется в плей-офф Лиги чемпионов, а также будет использована на молодежном и женском чемпионатах Европы», - отметил Коллина.

Олег КОШЕЛЕВ