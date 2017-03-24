Александр ДЕНИСОВ: «К 16 клубам Премьер-лига не готова»

Генеральный директор телеканалов «Футбол 1»/ «Футбол 2» высказал свое мнение относительно будущего формата украинской Премьер-лиги.

- Александр, год назад вы как представитель каналов Футбол 1»/ «Футбол 2», официального бродкастера матчей Премьер-лиги, принимали активное участие в обсуждении нового формата. Каково ваше мнение, чего удалось добиться, как вы оцениваете ситуацию в Премьер-лиге?

- Пока сезон не закончился, делать выводы по формату преждевременно. Другой вопрос, что со спортивной точки зрения у нас сложилась такая ситуация, что уже отсутствует интрига в борьбе за чемпионство. Также во второй шестерке существует определенная пропасть между тремя последними командами и командами, которые занимают места с девятого по седьмое. Соответственно, большой интриги мы там не увидим.

Естественно, правильно выводы делать по окончании сезона. Но в целом мы и сейчас видим, что данный формат не дал роста интереса к украинскому футболу, но, с другой стороны, к формату с 16 клубами мы тоже не готовы. И дело не только в формате, а в состоянии украинского футбола в целом.

- Как Вы оцените общий интерес к футбольным трансляциям в текущем сезоне? Он растёт/падает?

- Когда мы видим на матчах 26 болельщиков, соответственно, мы можем экстраполировать это и на телевизионные рейтинги. Рейтинги упали, при этом украинская Премьер-лига для телевидения продукт очень затратный. Потому что есть достаточно высокая стоимость лицензии, и есть производство матчей, которое стоит больших денег, соответственно, мы не то, чтобы недовольны – мы разочарованы. Естественно, к переговорам по поводу нового сезона мы будем подходить со своим пакетом контраргументов, в том числе и касательно денег, которые мы будем готовы заплатить за украинский футбол в следующем сезоне.

- Исходя из вашей оценки ситуации, каким Вы видите формат чемпионата в следующем сезоне? Оставлять таким, каков он есть, вносить изменения или возвращаться к 16-и клубам?

- К 16-ти клубам мы все хотим вернутся. Но на сегодня пока что это остается только мечтой. Да, мы можем расширить формат автоматически до 16-ти команд, но мы просто получим еще большую долю матчей, которые не будут вызывать широкий интерес у болельщиков. Во-вторых, давайте посмотрим на первую шестерку команд из Первой лиги с точки зрения наличия необходимой инфраструктуры. Взять, к примеру, тот же Колос, который сегодня занимает 4-ю позицию. При всем уважении у команды стадион рассчитан на тысячу человек. Есть ли подогрев у футбольных газонов этих клубов? Зачем далеко ходить, если осенью мы столкнулись в кубке Украины с переносом матчей в Полтаве и Ахтырке, где отсутствовал тот самый подогрев. Поэтому, когда мы говорим о желании вернуть Чемпионат к 16-ти клубам, нужно говорить не о количестве клубов, а о качестве инфраструктуры и возможности проведения матчей Премьер-лиги на этих стадионах.

- А когда же возвращаться к формату с 16 клубами?

- Может быть, через год ситуация каким-либо образом наладится. А в нынешнем формате – даже в том, который сейчас существует – повторюсь, чемпионат не представляет из себя что-то радикально интересное для болельщиков. Соответственно, помогут любые изменения, любой подход по усовершенствованию этого формата.

Да, предлагается сделать стыковые матчи между второй и третьей командами Первой лиги и десятой одиннадцатой из Премьер-лиги. Пожалуй, это может быть интересно. Можно действительно шестую команду с седьмой сводить в стыки, чтобы болельщик получил больше интересных матчей. Телевидение, в том числе, как и болельщик, должно получить больше контента, который будет интересно смотреть. Когда мы берем такой продукт, как ведущая европейская лига – например, АПЛ – мы точно понимаем, что мы получаем за эти деньги.

Покупая продукт от Премьер-лиги, мы хотим получать цельный продукт. Мы ждем общего пула, чтобы покупать продукт точно также, как мы покупаем любой другой. Не так, что нам скажут – мол, вы будете показывать Лигу чемпионов, но без матчей Баварии и Реала, потому что с ними УЕФА не договорилась. Сразу вся Лига чемпионов у УЕФА рухнет. Мы вообще последняя страна в Европе, где нет единого пула, цивилизованного показа. Поэтому пока что мы занимаемся, по большому счету, самодеятельностью. И все это держится исключительно не на бизнес-принципах, которые важны как для профессиональных клубов, так и для телевидения. Пока что это в чистом виде популизм.

- Какие условия и критерии должны быть выполнены для этого возвращения?

- Тут нужно смотреть на экономическую составляющую. Во-первых, должна быть аттестация у клубов, должны быть определенные гарантии, должна быть их стабильность. Хотя, по большому счету, если применить ко всем справедливый трезвый подход, то у нас вообще останется клубов пять или шесть. Поэтому до 16-ти я не представляю, как увеличивать, может быть, нам вообще надо думать о том, чтобы клубов было не 12, а 10. Однозначно, нам нужно меняться. Нам нужно думать каждый день о том, чтобы вернуть болельщика на трибуны и вернуть телезрителя к экранам. На сегодняшний день ситуация выглядит еще хуже, чем была год назад. Это факт.

Возможно, нам не надо показывать все матчи. В той же Англии, например, далеко не все матчи английский болельщик может посмотреть по телевизору. И Лига делает это намерено. Она не показывает все матчи по той простой причине, чтобы английского болельщика не забрать со стадиона. Поэтому, возможно, с учетом того, что часть матчей у нас не вызывает интереса, мы таким образом сможем возвращать болельщиков на стадионы. Это тоже какая-то мотивация болельщикам: ты можешь увидеть игру, но для этого тебе нужно пойти на стадион.