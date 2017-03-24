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Абрамович согласовал трансфер Неймара, но Конте заблокировал переход

Владелец «Челси» Роман Абрамович договорился с «Барселоной» о трансфере бразильского полузащитника

  • 24.03.2017 16:57
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Спорт-Экспресс. Неймар
© Спорт-Экспресс. Неймар
Клубы уладили все детали сделки, сумма которой составит 155 млн евро. Однако переход игрока сборной Бразилии заблокировал наставник «синих» Антонио Конте. Итальянский специалист решил обдумать вопрос своего будущего до окончания нынешнего сезона. 
 
Ранее хавбек каталонского клуба заявил, что ему хотелось бы поиграть в английской Премьер-лиге, а среди любимых клубов АПЛ числился и «Челси». Что касается самого Конте, то он, как сообщали СМИ, раздумывает над возвращением в Серию А и может возглавить миланский «Интер».
 
В феврале прошлого года отец Неймара заявил, что «Манчестер Юнайтед» предлагал за его сына 250 млн евро, однако боссы «сине-гранатовых» ответили отказом.

Источник — Советский спорт

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