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Жозе Моуриньо посетит поединок сборных Хорватии и Украины

Наставник «Манчестер Юнайтед» хочет посмотреть на игру Ивана Перишича

  • 24.03.2017 16:48
  • 452 просмотров
  • 2 комментария
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Reuters/Pixsell. Жозе Моуриньо
© Reuters/Pixsell. Жозе Моуриньо
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью приехал в Загреб, чтобы в деле посмотреть на игрока хорватской национальной команды Ивана Перишича, а может, и сразу же уговорить его переехать на «Олд Траффорд».
 
«Красные дьяволы» готовы заплатить за хорватского полузащитника миланского «Интера» 35 миллионов фунтов, однако за футболистом «охотятся» также «Челси», «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал».
 
Кстати, в случае, если переход таки состоится, Перишич станет первым хорватским футболистом в истории «Манчестер Юнайтед». 

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Комментарии
    Bogdan Bogdan
    online
      Bogdan Bogdan, 24.03.2017 17:06
    0
    Краще б ярмолу до себе прихопив до кучі
    Ссылка
    H4des
    online
      H4des, 24.03.2017 17:14
    0
    Bogdan Bogdan, 24.03.2017 17:06
    Краще б ярмолу до себе прихопив до кучі
    бананы подавать?
    Ссылка
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