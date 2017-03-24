Жозе Моуриньо посетит поединок сборных Хорватии и Украины

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью приехал в Загреб, чтобы в деле посмотреть на игрока хорватской национальной команды Ивана Перишича, а может, и сразу же уговорить его переехать на «Олд Траффорд».

«Красные дьяволы» готовы заплатить за хорватского полузащитника миланского «Интера» 35 миллионов фунтов, однако за футболистом «охотятся» также «Челси», «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал».

