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Антуан Гризманн может перейти в Манчестер Юнайтед

Англичане готовы выложить за форварда 100 млн евро

  • 24.03.2017 16:34
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Daily Express. Антуан Гризманн
© Daily Express. Антуан Гризманн
Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн летом может оказаться на Туманном Альбионе. В его контракте указана сумма отступных в 100 млн евро, и именно столько за французского игрока готовы выложить боссы «Манчестер Юнайтед».
 
По информации источника, основные детали соглашения футболиста и МЮ уже оговорены, и сделка между клубами находится на стадии завершения. 

Есть у манкунианцев и еще один вариант — Ромелу Лукаку из «Эвертона», однако главный тренер МЮ Жозе Моуринью более предпочтительной видит покупку именно Гризманна.

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