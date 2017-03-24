Антуан Гризманн может перейти в Манчестер Юнайтед

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн летом может оказаться на Туманном Альбионе. В его контракте указана сумма отступных в 100 млн евро, и именно столько за французского игрока готовы выложить боссы «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, основные детали соглашения футболиста и МЮ уже оговорены, и сделка между клубами находится на стадии завершения.



Есть у манкунианцев и еще один вариант — Ромелу Лукаку из «Эвертона», однако главный тренер МЮ Жозе Моуринью более предпочтительной видит покупку именно Гризманна.