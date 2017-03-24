Микола ВАСИЛЬКОВ: «Я вражений нашими фанатами»

Напередодні гри Хорватія-Україна ми звернулися до радника тренерського штабу збірної Миколи Василькова і попросили поділитися враженнями від зборів і загалом життя команди.

- Миколо, ми знаємо, що до Хорватії прибула велика група уболівальників з України. Ви їх зустріли?





- О, ні, вони прибули першими, раніше на годину за нас, тож зустрічали вже вони. Утім, як я знаю, автобуси йшли з Києва 28 годин, тож лише вчора за добу перед грою, фанати відіспалися і вже прибули на тренування команди. Це фан-рух «Вірні збірній» створений за ініціативи преміум-спонсора нашоі збірної та за підтримки ФФУ.

- А у Австрії на зборах вас не підтримували?









- Ми змушені були зробити більшість тренуваннь закритими і для фанатів і для преси. Тренери награвали тактичні схеми, зайняття знімалися з дрону. Хоча, не знаю як, а фанати-колекціонери таки просклизнули. Це уболівальники з Угорщини, вони розписували мальовничі альбоми з фотографіями зірок України.

- Тобто, гравці і тренери геть не спілкувалися з їхніми прихильниками?

- Навпаки. Учасники Фан-туру «Вірні Збірній» вчора відвідали тренування команди. Там багато АТО-шників, ампутантів, було дуже зворушливо, що футболісти підійшли до людей, поговорили, зробили спільне фото. Взагалі відбувається багато благочинних заходів. Ми з Раулем Ріянчо в день гри сьогодні відвідали дитячий будинок в Загребі, Дім Милосердя, де виховують підлітків. Роздали подарунки, поспілкувалися на тему футболу. Я задоволений тим, що напередодні гри атмосфера навколо футболу дружня, я ще жодного разу не відчув агресії чи образ. Сподіваюся, так буде на полі.