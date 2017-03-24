Все решил Калинич: Украина на Максимире уступает Хорватии

В чем-чем, а в смелости нашему главному тренеру не откажешь. Ну кто мог представить, что в столь ответственном матче, который сборная Украина проводила на «Максимире», в стартовом составе мы увидим Николая Матвиенко. Да, молодой футболист очень здорово провел 4 матча чемпионата Украины в составе «Карпат», но сборная Хорватии – это совершенно другой уровень. Наверное, немногие бы поставили и на то, что в «старте» выйдет Руслан Ротань, ведь на его позицию были другие претенденты, которые уже прошли проверку боем в предыдущих отборочных матчах. А сколь велико доверие Андрея Шевченко к самому опытному игроку сборной, можно было оценить по тому, что Ротань вышел на поле с капитанской повязкой.

Под дружное песнопение забитых до отказа трибун сборная Хорватия сразу же завладела мячом, но рвать вперед с места в карьер не торопилась. Да и бежать особо было некуда, потому как перед хозяевами на противоположной стороне расположились 10 футболистов в синих футболках, задачей которых было полностью законопатить любые подходы к владениям Андрея Пятова. Всё у нашей команды работало, а на что мы можем рассчитывать в атаке, увидели на 7-й минуте, когда Ярмоленко на скорости справа ворвался в штрафную, но вот точной передачи не получилось по той причине, что этот рывок Андрея никто поддержать не успел.

Мяч продолжал большую часть времени оставаться в распоряжении хорватской команды, и на11-й минуте болельщикам сборной Украины пришлось поволноваться. Модрич, обыграв Коноплянку у самого углового флажка, сильно прострелил вдоль ворот, Пятов застыл в полупозиции, не выйдя из ворот, и хорошо, что к этой передаче в полной мере не успел Калинич – если бы успел, можно было ждать беды, а так – мяч полетел в сторону от ворот.

Если этот момент был еще фифти-фифти, то на 15-й минуте сборную Украины просто простили. Коваленко в центральной зоне остался без мяча под напором Манджукича, после чего последовал чистый выход хорвата один на один, удар мимо Пятова – выручила штанга! Мандраж наши футболисты точно хватили, чем через минуту сборная Хорватии едва не воспользовалась – Калинич головой бил из пределов штрафной, но отправил мяч над воротами.

Сборная Хорватии как-то в целом легкомысленно относилась к своим моментам. К тому, что уже было растранжирено, можно добавить и удар Ракитича на 22-й минуте из пределов штрафной. Рядом с хорватом не было никого, мяч на ноге, но полетел кожаный снаряд раза в два выше ворот.

Сборная Украины, не имея позиционной атаки, вынуждена была по крохам искать свои моментики, и что-то такое выпадало. На 24-й минуте после углового Субашич не смог зафиксировать мяч на выходе, упустил его прямо на лежащего Кравца, которому не хватило координации, чтобы нанести разящий удар – на пути еле-еле катящегося в ворота мяча оказался защитник, который и ликвидировал угрозу.

После того, как команды отбегали треть матча, сборная Хорватии еще ближе подобралась к штрафной, подступы к которой стали плацдармом для многоходовых комбинаций техничных соперников. Оборонялись украинцы очень цепко и мобильно, так что, хозяева смогли довольствоваться лишь неточным ударом Ракитича на 36-й минуте. И в этом моменте для нас обошлось, но, как говорится, сколько веревочке ни виться… Через пару минут, следует признать, очень симпатичную комбинацию разыграли Модрич, Ракитич и Калинич, которая и привела к взятию наших ворот. Калинич, как классический футзальный столб, принял мяч в штрафной, поставил корпус Кучеру, а затем с разворота пробил так, что Пятова за пропущенный мяч корить совершенно нет никаких оснований.

План А – игра на нулевую ничью – нашей команде можно было выбросить, и каким-то образом начинать перестраиваться. Ведь не могло такого быть, чтобы Андрей Шевченко не допускал, что так может сложиться игра, что сборная Украины будет уступать в счете. Если на этот счет у нашего тренера и был конкретный план Б, то увидеть его можно было только со второго тайма, поскольку за те несколько минут, которые были в распоряжении украинцев после пропущенного мяча, что-то реально изменить было очень сложно.

Более 10-ти минут второго тайма отбегали футболисты, но ожидания того, что ситуация на поле как-то качнется в нашу сторону, не находили подтверждения. И замена Кравца, которого вообще не было видно по такой игре, была вполне логичной. Вышел Евгений Селезнев, но пока он осваивался на поле, весь напряг для сборной Хорватии по-прежнему, как и в первом тайме, шел от Ярмоленко. На 61-й минуте Андрей заработал штрафной у правой бровки, сам же выполнил навес в штрафную, но там нашли друг друга Вида и Степаненко, и после борьбы игроков «Динамо» и «Шахтера» за верховой мяч последнему крепко досталось, да так, что на какое-то время пришлось покинуть пределы поля.

Если в первом тайме в отношении сборной Хорватии можно было говорить о какой-то её целостной игре, то после перерыва наш соперник больше стал действовать по счету, а минут за 20 до конца основного времени хозяева и вовсе стали действовать от обороны. Если дают играть, почему бы этим не воспользоваться, и, как оказалось, что и наши ребята могут неплохо комбинировать за счет короткого и среднего паса, меняя при этом акценты и направления атак.

А Ярмоленко, тем временем, не снижал обороты. На 77-й минуте Андрей заработал штрафной, по перспективности который превосходил все, что было ранее. Коноплянка пробил над стенкой, Субашич отбил мяч под удар набегавшему Ярмоленко, но не на ту, что нужно, левую ногу – а удар с правой у нашего лучшего игрока в этом матче не получился. Нашел свой момент для удара и Селезнев – наносился он на 83-й минуте при жестком противодействии Виды, что и не позволило нашему форварду, пробив точно, пробить еще и сильно.

Хорватия ближе к концу основного времени уже полностью была сконцентрирована на удержании счета, и момент, который сам себе создал Модрич на 87-й минуте, когда его сильнейший удар отразил Пятов, выглядел, скорее, исключением. Половину из четырех компенсированных минут наставник сборной Хорватии Анте Чачич технично убил двумя заменами, а еще две – уже его подопечные.

1:0 – победа сборной Хорватии, и она сегодня действительно была сильнее. Но это сегодня, и, к тому же, не настолько, чтобы ей нельзя было навязать борьбу, как нашей сборной, так и другим командам, которые рассчитывают на путевку на чемпионат мира. Впереди еще 5 матчей у каждого, и с хорватами еще поборются и Исландия, и Турция, и, нет сомнений, и сборная Украины.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Хорватия – Украина – 1:0 (1:0)

Хорватия: Даниель Субашич, Домагой Вида, Йосип Пиварич, Матей Митрович, Тин Едвай, Лука Модрич, Марцело Брозович (Марко Рог, '91), Иван Ракитич (Матео Ковачич, '79), Милан Бадель, Никола Калинич (Андрей Крамарич, '86), Марио Манджукич

Украина: Андрей Пятов, Александр Кучер, Богдан Бутко, Иван Ордец, Николай Матвиенко, Евгений Коноплянка, Руслан Ротань (Сергей Сидорчук, '76), Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Виктор Коваленко (Артем Беседин, '84), Артем Кравец (Евгений Селезнев, '58)

Арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Никола Калинич, 38. Никола Калинич, 38.

Руслан Ротань, 35. Руслан Ротань, 35.

Удары (в створ): 10 (4) – 4 (3).

Угловые: 3 – 5.

Офсайды: 1 – 1.