Иван ГЕЦКО: «Сборная Украины не обречена на неудачу»

Іван Гецко розповів, як наша збірна може досягнути успіху у Загребі.
«Так, Хорватія - відвертий фаворит, - сказав Іван Гецко, автор першого голу у складі збірної України,- Та це не значить, що ми приречені на невдачу. Україна має діяти другим номером і розраховувати на швидкий перехід з оборони в атаку. Нашим козиром мають стати гострі контратаки. Головне -- надійно зіграти в захисті і не допускати дитячих помилок, бо сильні хорватські футболісти нам не пробачать промахів».
Источник — ПлюсСпорт
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