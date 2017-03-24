Иван ГЕЦКО: «Сборная Украины не обречена на неудачу»

40 % болельщиков не верят в победу ТАКОЙ сборной. 26% верят вничью. Привет сборной Донецка.

сколько той "всей жизни" то? Рокфеллер недавно в 101 умер.... ты уже на подходе?

Гравці літають на збори збірної загальними літаками. Ти ж знаєш, хтось один бухикнув у салоні - з...

навалив в штани завчасно? молодець! біжи-біжи.

Лучше мячики взять))) непредсказуемо как то все) тем более без Зозули и забить могут)