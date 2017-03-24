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Иван ГЕЦКО: «Сборная Украины не обречена на неудачу»

Специалист поделился ожиданиями от поединка команды Андрея Шевченко с Хорватией

  • 24.03.2017 15:00
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ФК Черноморец. Иван Гецко
© ФК Черноморец. Иван Гецко

Іван Гецко розповів, як наша збірна може досягнути успіху у Загребі.

«Так, Хорватія - відвертий фаворит, - сказав Іван Гецко, автор першого голу у складі збірної України,- Та це не значить, що ми приречені на невдачу. Україна має діяти другим номером і розраховувати на швидкий перехід з оборони в атаку. Нашим козиром мають стати гострі контратаки. Головне -- надійно зіграти в захисті і не допускати дитячих помилок, бо сильні хорватські футболісти нам не пробачать промахів».

Источник — ПлюсСпорт

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