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Генрих Мхитарян - лучший футболист Армении-2016

Федерация футбола Армении наградила лауреатов

  • 24.03.2017 15:02
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ffa.am
© ffa.am

Федерация футбола Армении наградила лучшего тренера и лучших футболистов страны прошлого года.

Звание «Тренер года» получил тренер гюмрийского клуба «Ширак» Вардан Бичахчян. 
 
Тройка лучших футболистов выглядит так:
 
1. Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед», Англия)
2. Геворг Казарян («Маритиму», Португалия)
3. Маркос Пиззелли («Ксанти», Греция»)

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