Генрих Мхитарян - лучший футболист Армении-2016

Федерация футбола Армении наградила лучшего тренера и лучших футболистов страны прошлого года.
Звание «Тренер года» получил тренер гюмрийского клуба «Ширак» Вардан Бичахчян.
Тройка лучших футболистов выглядит так:
1. Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед», Англия)
2. Геворг Казарян («Маритиму», Португалия)
3. Маркос Пиззелли («Ксанти», Греция»)
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