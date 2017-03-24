Генрих Мхитарян - лучший футболист Армении-2016

1:2 - победа за Украиной. Ярмоленко, Коноплянка

1:2 - победа за Украиной! Ярмоленко, Коноплянка

сколько той "всей жизни" то? Рокфеллер недавно в 101 умер.... ты уже на подходе?

спасибо, буду теперь знать

40 % болельщиков не верят в победу ТАКОЙ сборной. 26% верят вничью. Привет сборной Донецка.