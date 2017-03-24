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Александр ЗИНЧЕНКО: «Нужно выдержать волну атак Хорватии»

Полузащитник сборной Украины поделился ожиданиями от грядущего матча

  • 24.03.2017 14:50
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ФФУ. Александр Зинченко
© ФФУ. Александр Зинченко

Игрок сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал предстоящую игру против хорватов.

- Безусловно, нужно сыграть дисциплинированно, и каждый должен знать, что делать на своей позиции. Поэтому я считаю, если мы выполним установку нашего тренера, нам по силам забрать у соперника очки.

- Не скажется ли на игре нашей команды давление хорватских трибун?
- В нашей сборной немало футболистов, которые имеют за своими плечами немало опыта таких матчей, и я не думаю, что это как-то осложнит нам игру.

Обязательно нужно выдержать «волну» атак соперника, стараться держать мяч и налаживать свою игру, показывать сильные качества и тот футбол, к которому мы стремимся.

Источник — ТК Футбол

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