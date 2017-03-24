ИНФАНТИНО: «Трансферную систему мирового футбола нужно изменить»

Нынешняя трансферная система в мировом футболе нуждается в изменениях. Такое мнение во время футбольного форума Football Talks в Португалии высказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

«Трансефрная система в мировом футболе должна быть изменена и модернизирована», - заявил Инфантино.

В среду с аналогичным посылом во время форума выступил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.