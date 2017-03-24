Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ИНФАНТИНО: «Трансферную систему мирового футбола нужно изменить»

Президент ФИФА считает, что система нуждается в модернизации

  • 24.03.2017 14:42
  • 402 просмотров
  • 0 комментария
Метки
thewrap.com. Джанни Инфантино
© thewrap.com. Джанни Инфантино

Нынешняя трансферная система в мировом футболе нуждается в изменениях. Такое мнение во время футбольного форума Football Talks в Португалии высказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

«Трансефрная система в мировом футболе должна быть изменена и модернизирована», - заявил Инфантино.

В среду с аналогичным посылом во время форума выступил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

Источник — ТАСС

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.