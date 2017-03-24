Виктор ВАЦКО: «2:0 – и пьем не только чай!»

Перед матчем Хорватия – Украина на вопросы журналиста ответил Виктор Вацко, который будет комментировать игру на каналах «Украина» и «Футбол 1».

- Виктор, на ваш взгляд, Дарио Срна сейчас бы сборной Хорватии не помешал?

- Конечно! Какие сомнения? Он в очень хорошей форме. Сейчас травмирован Врсалько, но если бы и был здоров, играл бы все равно Срна. Для сборной Украины большой плюс, что после Евро-2016 Дарио завершил выступления в хорватской сборной.

- Если бы у вас была возможность «выцепить» из состава хорватов одного игрока, кто бы это был?

- Не буду оригинальным – Модрич. Это классный, я бы даже сказал – суперовый центральный полузащитник, к голосу которого прислушиваются как на поле, так и в раздевалке.

- Кто для сборной Украины по важности такой же игрок, как Модрич для хорватов?

- А вы расставьте по позициям игроков, вызванных нашим тренерским штабом, и увидите, что Ярмоленко на правом фланге альтернативы нет.

- Чего не хотелось бы увидеть в пятницу вечером в Загребе в исполнении нашей сборной?

- Повторения второго тайма матча в Конье, когда турки вжали нас в штрафную и отыгрались с 0:2. Вот это то, что пережить еще раз очень не хотелось бы. Мы тогда сели очень глубоко. Хотя вспомните тот же матч с Турцией – у нас могут быть очень интересные контратаки. У Шевченко есть для этого игроки. Я очень верю в наши контратаки в Загребе.

- Есть ли у вас комментаторские предыгровые суеверия, так сказать, на фарт?

- Нет такого. Единственное, в день игры не употребляю алкоголь.

- А после матча?

- Чай очень помогает. А вот пиво голосовые связки не восстанавливает.

- Что знаете из хорватской лексики?

- Есть одно слово, но оно непечатное. В 2003-м я был на «Максимире», когда «Днепр» обыграл загребское «Динамо» 0:2. Забивали в той игре Венглинский и Рома Максимюк. Тогда хорваты часто употребляли этот балканский мат, который попал и в эфир.

- Наверняка повторения этого счета хотелось бы в пятницу...

- Та дай Бог! Давайте, Кравец на 8-й минуте, Ярмоленко на 84-й – и пьем не только чай!



Олег ЛЮЛЬКА