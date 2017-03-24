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Йожеф САБО: «Шансы 70 на 30 в пользу Хорватии»

Специалист поделился ожиданиями от матча сборной Украины в отборе на ЧМ-2018

  • 24.03.2017 14:29
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footballua.tv. Йожеф Сабо
© footballua.tv. Йожеф Сабо

Екс-наставник «Динамо» та збірної України розповів про очікування від матчу у Хорватії.

«Я вірю в те, що ми не програємо, - заявив Йожеф Сабо, - Але водночас усвідомлюю, що буде дуже важко. Це ж Хорватія... Також маю побоювання за арбітраж. Сам колись відчував несправедливі дії суддів, виступаючи у Хорватії. Хорватські футболісти нині у відмінній формі і захищають кольори сильних клубів. А наші легіонери не мають ігрової практики. Ну а гравці чемпіонату України виступають у слабкій першості. Тому-то не скажу, що шанси 50 на 50. Насправді вони 70 на 30 на користь суперника».

Источник — ПлюсСпорт

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