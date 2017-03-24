Андрей ШЕВЧЕНКО: «С составом определился на 95%»

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о подготовке к матчу против хорватов.
- Состав? Я уже приблизительно знаю его на 95 процентов.
- В каком состоянии те футболисты, у которых мало игровой практики в клубах?
- Тренировались все хорошо. Их объем работы в течение тренировочного процесса – беговая, скоростная работа – показывает, что они в неплохой форме. То, в каком состоянии будут находиться футболисты, не имеющие игровой практики, уже непосредственно в игре, будет зависеть от них самих.
- У Хорватии много громких имен. Собираетесь кому-то персонально уделять внимание?
- Слишком много хороших игроков у хорватов, чтобы с каждым играть персонально. У нас есть план на игру, мы будем отталкиваться от него, и наша задача – не отходить от наших главных принципов. Мы хотим играть, контролировать мяч, все будет зависеть от нашей игры и от хорватов. Будут разные фазы игры, мы хотим провести хороший матч.
- В Украине есть игроки, которые сами могут решить исход игры?
- Я думаю, он не будет зависеть от индивидуальных действий. Только коллективных.
Источник — ТК Футбол
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випустити на 65-70, можливо щось сообразить
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