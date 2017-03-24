Андрей ШЕВЧЕНКО: «С составом определился на 95%»

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о подготовке к матчу против хорватов.

- Состав? Я уже приблизительно знаю его на 95 процентов.

- В каком состоянии те футболисты, у которых мало игровой практики в клубах?

- Тренировались все хорошо. Их объем работы в течение тренировочного процесса – беговая, скоростная работа – показывает, что они в неплохой форме. То, в каком состоянии будут находиться футболисты, не имеющие игровой практики, уже непосредственно в игре, будет зависеть от них самих.

- У Хорватии много громких имен. Собираетесь кому-то персонально уделять внимание?

- Слишком много хороших игроков у хорватов, чтобы с каждым играть персонально. У нас есть план на игру, мы будем отталкиваться от него, и наша задача – не отходить от наших главных принципов. Мы хотим играть, контролировать мяч, все будет зависеть от нашей игры и от хорватов. Будут разные фазы игры, мы хотим провести хороший матч.

- В Украине есть игроки, которые сами могут решить исход игры?

- Я думаю, он не будет зависеть от индивидуальных действий. Только коллективных.