Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Андрей ШЕВЧЕНКО: «С составом определился на 95%»

Наставник сборной Украины рассказал о подготовке к матчу с Хорватией

  • 24.03.2017 14:13
  • 1155 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФФУ. Андрей Шевченко
© ФФУ. Андрей Шевченко

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о подготовке к матчу против хорватов.

- Состав? Я уже приблизительно знаю его на 95 процентов.

- В каком состоянии те футболисты, у которых мало игровой практики в клубах?
- Тренировались все хорошо. Их объем работы в течение тренировочного процесса – беговая, скоростная работа – показывает, что они в неплохой форме. То, в каком состоянии будут находиться футболисты, не имеющие игровой практики, уже непосредственно в игре, будет зависеть от них самих.

- У Хорватии много громких имен. Собираетесь кому-то персонально уделять внимание?
- Слишком много хороших игроков у хорватов, чтобы с каждым играть персонально. У нас есть план на игру, мы будем отталкиваться от него, и наша задача – не отходить от наших главных принципов. Мы хотим играть, контролировать мяч, все будет зависеть от нашей игры и от хорватов. Будут разные фазы игры, мы хотим провести хороший матч.

- В Украине есть игроки, которые сами могут решить исход игры?
- Я думаю, он не будет зависеть от индивидуальных действий. Только коллективных.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Patriot UA
      Patriot UA, 24.03.2017 15:13
    -2
    усе вірно тільки колективно, а це означає. що Коно на лавці. бо не відпрацьовує при відборі та захисті.
    випустити на 65-70, можливо щось сообразить
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.