Кевин Кураньи завершил карьеру

Экс-игрок сборной Германии (19 мячей в 52-х поединках) Кевин Кураньи завершил футбольную карьеру. Его последним клубом был «Хоффенхайм», а до этого он успел поиграть за «Шальке», «Штутгарт» и московское «Динамо».
«А что дальше? Я хочу остаться в футболе и передать свой опыт. Несколько ценных советов для молодых футболистов я точно смогу дать», - написал Кураньи на своем официальном сайте.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.