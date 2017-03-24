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Кевин Кураньи завершил карьеру

35-летний футболист повесил бутсы на гвоздь

  • 24.03.2017 14:09
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kevin-kuranyi.de. Кевин Кураньи
© kevin-kuranyi.de. Кевин Кураньи

Экс-игрок сборной Германии (19 мячей в 52-х поединках) Кевин Кураньи завершил футбольную карьеру. Его последним клубом был «Хоффенхайм», а до этого он успел поиграть за «Шальке», «Штутгарт» и московское «Динамо». 

«А что дальше? Я хочу остаться в футболе и передать свой опыт. Несколько ценных советов для молодых футболистов я точно смогу дать», - написал Кураньи на своем официальном сайте.

Источник — Sport.ua

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