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Арменд ДАЛЛКУ: «Косово постарается помочь сборной Украины»

Экс-игрок «Ворсклы» поделился впечатлениями об отборе на ЧМ-2018

  • 24.03.2017 13:53
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ФК Ворскла. Арменд Даллку
© ФК Ворскла. Арменд Даллку

В игре нашего соперника по отборочной группе, сборной Косова, Арменд Даллку разбирается, наверное, не хуже самих футболистов этой команды, поскольку выступает в местном клубе, а также работает экспертом на телевидении во время поединков косоваров. Затронули мы в нашем разговоре с ним и тему предстоящего матча украинцев в Загребе. Экс-защитнику сборной Албании было что рассказать, не зря же он 11 лет отыграл в чемпионате Украины…

«Забыл, что завязал с футболом»

— Арменд, летом прошлого года ты говорил, что завязал с футболом…
— Так и было. Украинскому футболу я отдал треть своей жизни. Если честно, устал, ведь, по сути, без пауз отыграл такое количество времени. Однако, когда приехал домой, друзья, содержащие ФК Приштина, попросили поиграть за эту команду. В коллективе также выступал Дебатик Цурри. Меня с такой настойчивостью приглашали, что я и забыл о том, что покончил с активными выступлениями.

Еще и года не прошло, как УЕФА принял Косово в свои ряды. В клубе очень хотят попасть в еврокубки. Отсюда и такой ажиотаж.

— Параллельно ты стал и звездой телевидения?
— (Улыбается.) Я живу в Косове, в Приштине, но часто бываю и в Албании, где у меня есть квартира. И там знакомые пригласили меня поработать экспертом на местном телевидении, представительство которого есть и в Косове, сугубо на отборочных матчах косоваров.

— Значит, потом, перед поединком против сборной Украины, у тебя можно будет выведать секреты игры команды Косова?  
— Секреты лучше узнавать у главного тренера (улыбается), но в общих чертах о сборной я готов вам рассказать.

— Одно очко косоваров в четырех матчах говорит о том, что команда пока пребывает в процессе становления?
— Совершенно верно. Ближайший поединок, с исландцами, будет лишь пятым на уровне отборочных турниров. Нашим молодым игрокам, а это основная часть коллектива, еще трудно на равных сражаться с такими маститыми соперниками, как Хорватия, Украина, Турция. Но я уже сейчас могу сказать, что у нынешней команды Косова хорошее будущее. У нас есть ребята, которые выступают в сильных европейских чемпионатах, нужно немного времени, чтобы они поднабрались опыта, тогда и сборная пойдет вверх.

— В матче с Исландией косоварам мало что светит?
— Команде Косова недавно удалось заполучить в свои ряды Бесарта Беришу, выступающего в Австралии и много забивающего. На него возлагаются огромные надежды. К тому же исландцы из-за травм и дисквалификаций недосчитаются четырех основных исполнителей. Учитывая все эти факты, в Косове надеются как минимум зацепиться за очки. Пора бы уже показать зубы. И все же пока у нашей сборной результат не на первом месте. Повторюсь, она набирается опыта.

«Радовался, когда Украина забивала Косову»

— Во втором туре хорваты отгрузили сборной Косова шесть мячей. По твоим землякам прошелся каток?
— Несмотря на то, что хет-трик в свой актив записал Манджукич, в составе клетчатых опасности можно ожидать от любого футболиста. Хотя ведет игру, конечно, Модрич.

— Кого ты считаешь фаворитом нашей группы?
— Хорватия, думаю, пока главный претендент на первое место. У нас здесь вообще хорватов называют балканскими бразильцами, ведь у них техничные и высококлассные футболисты, выступающие в лучших клубах Европы. И, кстати, самый большой плюс клетчатых — говорю уже о предстоящем матче с Украиной — это то, что все их исполнители пребывают в игровом тонусе. Хоть у Андрея Шевченко и получилось собрать команду на пару дней раньше, этого, на мой взгляд, все равно недостаточно, чтобы компенсировать нехватку официальных поединков.

Второе место все-таки отдам сине-желтым, и Косово в какой-то мере постарается помочь украинской сборной, отобрав очки у исландцев.

— За счет чего украинцы могут добиться положительного результата на Максимире?
— За счет огромного желания и дисциплины. Думаю, таков ключ к успеху команды Андрея Шевченко. И, конечно, физическая готовность должна быть на уровне, поскольку хорваты любят контролировать мяч, так что, возможно, придется и побегать в отборе.

— За кого будешь болеть в Загребе?      
— Странный вопрос (улыбается). Конечно, за Украину. Скажу по секрету, я даже по инерции радовался, когда сине-желтые забивали в ворота сборной Косова, ведь ваша страна — не чужая для меня.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК

Источник — zbirna.com

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