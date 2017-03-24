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Артем КРАВЕЦ: «Тренерский штаб разобрал хорватов до мелочей»

Нападающий сборной Украины надеется на положительный исход в поединке с Хорватией

  • 24.03.2017 13:47
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ФФУ. Артем Кравец
© ФФУ. Артем Кравец

Форвард сборной Украины Артем Кравец поделился ожиданиями от поединка с командой Хорватии.

- Каждый должен приложить максимум усилий. Тренерский штаб разобрал нам команду хорватов по мелочам. Если мы выполним все, что требуется, думаю, все получится.

Хотелось бы, конечно, забить, но самая главная задача – чтобы команда выступила положительно.

Источник — ТК Футбол

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