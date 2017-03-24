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Кубок Федераций. Сборная Украины U-18 сыграла вничью с Македонией

На гол Митровски точным ударом ответил Бондарь

  • 24.03.2017 13:34
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ФФУ
© ФФУ

Юнацька збірна команда України серед гравців віком до 18 років розпочала свої виступи на щорічному міжнародному турнірі «Кубок Федерацій», який цими днями триває у Латвії. У першому матчі змагань команда Олександра Петракова розійшлася миром із однолітками з Македонії – 1:1.

Зважаючи на те, що ця гра була першою у календарі змагань, учасники футбольного дійства майже увесь перший тайм знайомилися із можливостями один одного. У ці хвилини на полі превалювали невисокі командні швидкості та обопільний щільний пресинг, через що воротарі обох команд відверто нудьгували.

Перший реально гострий момент у зустрічі виник лише на 23-й хвилині, коли Кулаков відгукнувся на передачу з глибини у район воротарського майданчика і навіть забив гол. Але арбітр вгледів у цьому епізоді порушення правил з боку українського футболіста і відмінив взяття воріт.

А ось на 31-й хвилині «синьо-жовті» несподівано опинилися у ролі наздоганяючих. Помилка на правому фланзі захисту призвела до того, що Мітровскі невідпорним дальнім ударом під поперечину змусив Кучерука капітулювати.

Головний тренер української збірної «завів» свою команду у роздягальні, і вже у другій половині зустрічі наші хлопці діяли «першим номером», раз-по-раз шукаючи нагоди для створення гостроти біля воріт суперників. Одна з таких атак призвела до голу на 69-й хвилині, коли Бондар успішно замкнув навісну передачу партнера з правого флангу.

Саме українці були ближчими до того, аби вирвати перемогу у дебютній зустрічі на турнірі. Увімкнувши швидкості та знаходячи шпаринки у захисних редутах македонців, нагоди для взяття воріт мали Корнієнко та Ременюк. Але м’яч вперто оминав ворота балканців. Тому перший матч «Кубку Федерації» завершився результативною нічиєю для українців.

«Кубок Федерацій»

Македонія U-18 – Україна U-18 – 1:1
Голи: Мітровскі (31) – Бондар (69)

Источник — Федерация футбола Украины

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