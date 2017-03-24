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Сборная Украины прогулялась по Загребу

Команда Андрея Шевченко настраивается на поединок с Хорватией

  • 24.03.2017 13:19
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Метки
ФФУ
© ФФУ

В пятницу утром сборная Украины во главе с Андреем Шевченко совершила прогулку по Загребу, где вечером ей предстоит поединок отбора на ЧМ-2018 против сборной Хорватии.

Стартовый свисток матча прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Следить за ходом поединка можно в прямом эфире на ТРК «Украина» и с помощью нашей текстовой онлайн-трансляции.

Источник — Федерация футбола Украины

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