Сборная Украины прогулялась по Загребу

В пятницу утром сборная Украины во главе с Андреем Шевченко совершила прогулку по Загребу, где вечером ей предстоит поединок отбора на ЧМ-2018 против сборной Хорватии.

Стартовый свисток матча прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Следить за ходом поединка можно в прямом эфире на ТРК «Украина» и с помощью нашей текстовой онлайн-трансляции.