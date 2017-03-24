Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Хорватия сыграет в клетчатом, Украина – в синем

Команды определились с игровой формой в матче отбора на ЧМ-2018

  • 24.03.2017 13:10
  • 431 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФФУ
© ФФУ

Стали известны комплекты формы, в которых сборные Хорватии и Украины сыграют на стадионе «Максимир» в рамках отбора на ЧМ-2018.

Хорваты выйдут на поле в традиционной красно-белой клетчатой форме, украинцы сыграют в синем комплекте.

Стартовый свисток матча прозвучит в пятницу 24-го марта в 21:45 по киевскому времени.

Источник — Федерация футбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.