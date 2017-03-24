Хорватия сыграет в клетчатом, Украина – в синем

Стали известны комплекты формы, в которых сборные Хорватии и Украины сыграют на стадионе «Максимир» в рамках отбора на ЧМ-2018.
Хорваты выйдут на поле в традиционной красно-белой клетчатой форме, украинцы сыграют в синем комплекте.
Стартовый свисток матча прозвучит в пятницу 24-го марта в 21:45 по киевскому времени.
Источник — Федерация футбола Украины
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