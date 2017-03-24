БОГДАНОВ: «Выступать в России? Нужно играть там, где лучше условия»

Півоборонець «Олімпіка» Андрій Богданов був на онлайн-конференції з відвідувачами спільноти УПЛ в Facebook. Пропонуємо найцікавіші вирізки з його відповідей на запитання вболівальників

– Як вам вдається перебувати у відмінній фізичній формі? У фізпідготовці Ви кращий більшості футболістів Ліг Парі-Матч, це помітно візуально. Як довго витримаєте в такому темпі, адже попереду ще довгий турнірний шлях?

– Я би не сказав, що в нашому чемпіонаті немає сильнішого за мене гравця у плані фізики. Хоча це справді одна з головних моїх якостей. Досягаю цього індивідуальними і командними тренуваннями.

– Хотіли б знову пограти за збірну України?

– Звичайно, як і будь-який український футболіст!

– Розкажіть про дебют в національній збірній. Що відчували в той момент?

– Дуже приємно було отримати виклик і зіграти за головну команду держави.

– Чому з «Олімпіка» ніхто не грає в збірних?

– Це не до нас запитання. Ми, гравці, докладаємо всіх зусиль і стараємося.

– Як гадаєте, заслужено потрапили до першої шістки?

– З огляду на те, що двічі обіграли «Ворсклу» – нашого прямого конкурента, взагалі рівно провели турнір, вважаю, все справедливо.

– Чи здатний «Олімпік» цього сезону поборотися за «срібло» або «бронзу» з «Динамо», «Зорею» й «Олександрією»?

– За друге місце – навряд, а за третє – навіть дуже. Все може бути.

– Наскільки успішним може бути виступ «Олімпіка» в єврокубках?

– Усе залежить від того, що буде влітку – чи збережеться кістяк команди.

– Чи є затримка по зарплаті?

– Немає. В «Олімпіку» ніколи такого не було. Наш президент старається створити всі умови.

– Які емоції були після хет-трику у ворота «Дніпра», і як у роздягальні на це відреагувала команда?

– То був мій перший хет-трик за весь час у футболі – навіть на дитячому рівні такого не вдавалося! Звичайно, був дуже радий, і партнери привітали.

– Чи погодилися б Ви з часом обійняти посаду головного тренера «Олімпіка»?

– Після завершення ігрової кар’єри однозначно хочу стати тренером!

– Відомо, що в «Олімпіка» проблеми з тренувальними полями (команда займається то на штучних, то на натуральних покриттях), з відновлювальними процедурами, домашнім стадіоном та одні з найнижчих зарплат в УПЛ. На Ваш погляд, приклад команди доводить, що футболістам в Україні (окрім «Динамо» та «Шахтаря») достатньо платити 30-60 тисяч грн на місяць і вимагати результату, який є в «Олімпіка»? Може, футболісти на більше і не заслуговують і, в принципі, немає сенсу їм переплачувати?

– Так, у нашого клубу є проблеми. Але ми стараємося, тренуємося і показуємо результат. Я вважаю, що все залежить від кожного конкретного футболіста: сьогодні ти граєш тут, однак можеш проявити себе й отримати запрошення на інший рівень. Іще треба не забувати, що граємо в Лізі Парі-Матч, – це серйозний турнір, рівню якого треба відповідати.

– Чи хотіли б Ви перейти у «Чорноморець»?

– 2012-го чи 2013 року була така пропозиція. Сьогодні ні. Я гравець «Олімпіка».

– Андрію, не шкодуєте, що свого часу повернувся в «Динамо»?

– Не жалію. Просто мені не пощастило: я прийшов на запрошення Юрія Сьоміна та Ігоря Суркіса, проте сталася зміна тренера, і новий не потребував моїх послуг.

– Хто був Вашим перший тренер у «Динамо»?

– Леонідов і Островський, обоє, на жаль, уже покійні. Потім, із восьми до 17-ти років, мною займався Величко.

– Нещодавно Віктор Коваленко сказав, що в жодному випадку не перейшов би у «Динамо». Ви, як вихованець цього клубу, змогли б перейти до «Шахтаря», у разі, якби надійшла така пропозиція? Чи Ваша позиція з цього питання така ж принципова, як і в Коваленка?

– У мене немає настільки принципових поглядів. Я вважаю так: де краще – там і треба грати.

– Як Вам було грати у Луцькій команді під керівництвом Кварцяного? Охарактеризуйте свій період гри в ФК «Волинь»? Що сподобалось, що не сподобалось в цій команді та у місті Луцьк загалом?

– Непросто було. Місто дуже подобалося, проте до методів Віталія Володимировича треба звикнути. У нас були протиріччя, через які я пішов. Недавно, коли грали на Кубок, пересіклися з Кварцяним, поговорили.

– Яку маєте ціль у житті та кар’єрі?

– Виступати за європейський топ-клуб!

– Якби була б вигідна пропозиція з Китаю, задумався б?

– Чому би ні?

– Чи були в Вас трансферні пропозиції із клубів топ-чемпіонатів за всю твою кар’єру?

– 2011 року, коли я успішно грав за «Арсенал» і молодіжну збірну України, виник варіант із французьким «Сент-Етьєном», про який я дізнався значно пізніше. А потім, перед переходом до «Динамо», прийшла пропозиція від німецького «Ганновера», яка зірвалася через незалежні від мене причини.

– Ви коли-небудь зрадите Україну і поїдете грати в Росію?

– Вважаю себе професіоналом. Це як робота: людина шукає ту, де якій кращі умови.

– Могли б розповісти про гол у кар’єрі, який вам запам’ятався найбільше?

– Третій гол «Дніпру», коли зробив хет-трик: добре вдарив зльоту.

– Плануєте грати в Черкасах, чи в перспективі й у інші міста? Наприклад, у Чернівцях давно не було футболу рівня Прем’єр-Ліги, і населення б Вас радо прийняло.

– Питання до президента нашого клубу.

– 1. Кілька років тому, коли Ви перейшли в «Металіст», вийшло інтерв’ю з Мироном Маркевичем, де був такий фрагмент: (журналіст) «На думку Олега Федорчука, Богданову критично бракує однієї якості – швидкості», (Маркевич) «Якби у Богданова була швидкість, він би вже в «Реалі» грав!». Погоджуєтеся з цим? І які ще недоліки бачите в своїй грі? 2. Чому Ви перервали стосунки з Дмитром Селюком, якщо не секрет? Дякую!

– По першому запитанню: однозначно погоджуюся! Не вважаю себе аж таким повільним футболістом, але є з цим проблема. Якби був швидшим хоча би на половину, грав би за «Реал»! Інша моя проблема – більше орієнтований на захист, у нападі не такий ефективний. Про друге запитання: у мене був простій у кар’єрі, а Дмитро Дмитрович не міг знайти прийнятний варіант. Ми розійшлися без претензій.

– Скажіть Андрію, з якими зірками світового футболу Ви хотіли б зіграти на одному футбольному полі? І кому Ви віддаєте перевагу, Neymar, Ronaldo або ж Messi?

– Мені пощастило грати на одному полі з Ібрагимовичем, Лавессі, Пасторе, Тьяго Сілвою (з останнім обмінялися футболками). Хотів би спробувати себе у протистоянні з Роналду.

– Андрію, футбол футболом, але все ж цікаво, як Ви проводите вільний час? Яке Вас у хобі?

– Дуже люблю читати і багато читаю. Причому різну літературу: психологічну, футбольну – наприклад, про дитячі школи в Іспанії, автобіографії знаменитостей.

– Хто був Вашим кумиром у дитинстві?

– Їх було двоє – Бекхем та Зідан.

– Андрію Євгеновичу, хотіли б Ви закінчити свою кар’єру в київському «Динамо»?

– Я справді дуже хотів би повернутися туди.