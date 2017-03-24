Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Малиновский не попал в заявку сборной Украины из-за бронхита

Заболевший полузащитник украинской команды вынужден соблюдать постельный режим

  • 24.03.2017 12:13
  • 198 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФФУ. Руслан Малиновский
© ФФУ. Руслан Малиновский

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський, на жаль, не зможе допомогти команді у матчі проти Хорватії.

Застуда футболіста ускладнилася бронхітом. З підвищеною температурою гравець змушений дотримуватися постільного режиму.

Нагадаємо, матч відбору ЧС-2018 між національними збірними командами Хорватії та України буде зіграно 24 березня на стадіоні «Максимір» у Загребі.

Источник — Федерация футбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.