Малиновский не попал в заявку сборной Украины из-за бронхита

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський, на жаль, не зможе допомогти команді у матчі проти Хорватії.

Застуда футболіста ускладнилася бронхітом. З підвищеною температурою гравець змушений дотримуватися постільного режиму.

Нагадаємо, матч відбору ЧС-2018 між національними збірними командами Хорватії та України буде зіграно 24 березня на стадіоні «Максимір» у Загребі.