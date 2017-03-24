Малиновский не попал в заявку сборной Украины из-за бронхита

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський, на жаль, не зможе допомогти команді у матчі проти Хорватії.
Застуда футболіста ускладнилася бронхітом. З підвищеною температурою гравець змушений дотримуватися постільного режиму.
Нагадаємо, матч відбору ЧС-2018 між національними збірними командами Хорватії та України буде зіграно 24 березня на стадіоні «Максимір» у Загребі.
Источник — Федерация футбола Украины
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