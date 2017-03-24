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Иван РАКИТИЧ: «История ЧМ-2010 не должна повториться!»

Полузащитник сборной Хорватии - о предстоящем матче против украинцев

  • 24.03.2017 12:08
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Иван РАКИТИЧ: «История ЧМ-2010 не должна повториться!»
Хорватских журналистов на последней открытой тренировке их сборной ожидали два приятных сюрприза. Во-первых, Домагой Вида полностью оправился от повреждения лодыжки и занимался в общей группе, что практически гарантирует ему сегодня место в основе.
 
Во-вторых - несмотря на коллективную попытку экономить энергетику накануне важного поединка, в смешанной зоне остановился один из безусловных лидеров.
 
- В каком настроении ваша команда подходит к одному из ключевых матчей отбора? - спросили полузащитника «Барселоны» первым делом.
- В позитивном. Мы много говорили об этом в коллективе - и пришли к выводу, что главная причина отличного настроя - возвращение на трибуны наших болельщиков.
 
К счастью, сроки всех дисциплинарных санкций по отношению к нашим фанатам подошли к концу, и мы снова обретем их невероятную поддержку, которая очень понадобится в пятницу. 
 
- Со сборной Украины у вас старые счеты?
- Можно сказать и так. Очень сложно забыть две ничьи в квалификации ЧМ-2010, которые поставили крест на наших надеждах попасть в ЮАР. Сделаем все, чтобы подобное не повторилось.
 
- Такой настрой чреват недооценкой соперника.
- Нет. И мы, и украинцы отлично знаем возможности друг друга, понимая, что на поле все будет зависеть только от нас самих. У команды Шевченко есть свои безусловные плюсы: в ней собраны опытные футболисты, которые играют в агрессивной манере и способны создать трудности для любого соперника.
 
- Собираетесь подстроиться под соперника?
- Нет, будем играть в свою игру. Считаю очень важным, что сегодня большинство наших футболистов входит в свою лучшую форму. Мы должны быть счастливы и горды тем, что хорваты выступают за великие европейские клубы. Как мне кажется, наша сборная давно не имела такой глубины состава, как сейчас.
 
- Вы знаете, что украинские игроки, выступающие за рубежом, не имеют большой игровой практики? И плюс ли это для Хорватии? 
- Сложно сказать. Это может быть, как хорошим, так и плохим фактором для нас. Лично я предпочитаю выходить на поле как можно чаще, потому что тогда я нахожусь в хорошем игровом ритме.
 
- Интуиция подсказывает вам итоговый результат матча?
- Уверен в одном: любая сборная, приезжающая в Хорватию, будет уважать нас и наш стиль игры. Что же касается результата, то постараемся обеспечить его своими усилиями, не дожидаясь ошибок соперника.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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