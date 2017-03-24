Андрей ПЯТОВ: «Срна назвал нам состав Хорватии на игру»

Можно долго спорить, кто будет победителем рубрики «Лидер команды», но при прочих равных условиях этот футболист должен быть примером не только на поле (и не только в удачных для всей команды матчах), но и в быту. А еще — он обязан брать ответственность на себя, в том числе и в общении со своими болельщиками. Голкипер донецкого Шахтера, рекордсмен сборной Украины по количеству официальных матчей в основном составе подряд, Андрей Пятов соответствует всем перечисленным критериям. Не знаю, кто и как будет сегодня работать на поле, но в том, что ему хватит работы, никто из нас, похоже, не сомневается…

— Андрей, Хорватия — однозначный фаворит матча. Ты согласен?

— На бумаге — да, но как все окажется на самом деле, посмотрим. Шахтер в поединке с Олимпиком тоже был безоговорочным фаворитом, но победить не смог.

— На Максимире основная нагрузка ляжет на защитников сборной Украины. Против этого хоть не станешь возражать?

— Нельзя так говорить. Обороняется и атакует вся команда. Нападающие и полузащитники также должны занимать правильные позиции при обороне. Если мы не будем действовать компактно, то вряд ли сможем оставить свои ворота на замке, ведь все мы прекрасно понимаем, что из себя представляет сборная Хорватии. Обо всех этих нюансах нам рассказал тренерский штаб. Теперь главное — перенести задуманное на поле.

— Ты узнавал у Дарио Срны слабые стороны балканцев?

— Нет. Зато капитан моего клуба назвал нам состав Хорватии на игру…

— Увезти очко из Загреба будет за счастье?

— Сейчас можно говорить все, что угодно. Можно ведь и выигрывать весь матч, а в конце пропустить и остаться разочарованными. В футболе тяжело что-то прогнозировать. Но то, что мы приложим все силы для достижения положительного результата, даже не обсуждается.

— У вратаря перед игрой особая подготовка?

— Конечно. Мы же и разминаемся отдельно от всех (улыбается).

— Ты, например, знаешь, кто и как у хорватов бьет пенальти?

— Знаю, но лучше эти вещи не проверять. В наш век не может быть каких-то секретов. Как и любой полевой игрок, понимающий, кто действует в его зоне, как он работает левой и правой ногой, голкипер тоже владеет информацией о таких нюансах. Пенальти, подачи, штрафные, прессинг, выход из обороны и так далее. У нас достаточно видеоинформации, в том числе и индивидуальной.

— Перед матчами тебе снятся футбольные сны?

— Перед своими — нет (улыбается.) Но иногда бывает.

— В день игры существуют какие-то особенности?

— Особых суеверий нет, но, как и все футболисты, придерживаюсь распорядка дня, режима питания. Какой-то определенной фишки нет.

— Публикации в СМИ перед матчем изучаешь?

— Нет. Вот это точно в такой день мне ни к чему…

Сергей ДЕМЬЯНЧУК