Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Украине нельзя закрываться в защите»

Максим Калиниченко рассказал, почему с хорватами нельзя закрывать в обороне.

«Сборная Хорватии сейчас одна из сильнейших команд Европы, — говорит Максим Калиниченко, игравший с балканцами в отборе ЧМ-2010. — Будет тяжело, но ведь результат все равно нужно добывать. Главное, не закрываться в защите, иначе к 70-й минуте и на оборону уже сил не останется».

«Если не строить контригру и не тревожить защитников соперника, то они начнут ходить в атаки и доставлять проблемы Пятову. Но Андрей Шевченко как раз и старается избегать того, чтобы сборная закрывалась на своей половине поля. Не думаю, что хорваты нас недооценят, они играют дома, к тому же команда еще не обеспечила себе выход на мундиаль, а мы, по сути, их главные конкуренты».