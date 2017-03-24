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Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Украине нельзя закрываться в защите»

Бывший игрок украинской сборной считает, что в матче с хорватами нужно добыть результат

  • 24.03.2017 11:26
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shahta.org. Максим Калиниченко
© shahta.org. Максим Калиниченко

Максим Калиниченко рассказал, почему с хорватами нельзя закрывать в обороне.

«Сборная Хорватии сейчас одна из сильнейших команд Европы, — говорит Максим Калиниченко, игравший с балканцами в отборе ЧМ-2010. — Будет тяжело, но ведь результат все равно нужно добывать. Главное, не закрываться в защите, иначе к 70-й минуте и на оборону уже сил не останется».

«Если не строить контригру и не тревожить защитников соперника, то они начнут ходить в атаки и доставлять проблемы Пятову. Но Андрей Шевченко как раз и старается избегать того, чтобы сборная закрывалась на своей половине поля. Не думаю, что хорваты нас недооценят, они играют дома, к тому же команда еще не обеспечила себе выход на мундиаль, а мы, по сути, их главные конкуренты».

Источник — Вести

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