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Роман САНЖАР: «Выполнили задачу минимум»

Наставник донецкого «Олимпика» подвел итоги первой части сезона

  • 24.03.2017 11:18
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ФК Олимпик. Роман Санжар
© ФК Олимпик. Роман Санжар
Накануне пропущенного матча, который подведет черту под первым этапом чемпионата, на вопросы ответил главный тренер «Олимпика».
 
«Олимпик» не первый год обладает репутацией крепкого орешка. В двух прошлых сезонах команда Романа Санжара неизменно занимала в премьер-лиге место в десятке, а теперь - оказалась на пятом месте и может подняться на четвертое.
 
Вакансию в первой шестерке донецкая команда обеспечила себе за тур до конца первого этапа, заработав три очка в поединке с прямым конкурентом - «Ворсклой». А в уик-энд - «Олимпик» добился почетной ничьей с «Шахтером». 
 
- Этот результат, есть мнение, стал следствием недооценки со стороны «Шахтера». Согласны?
- Нет. Я знаю, что горняки серьезно подходили к этой встрече. Тем более - помня о том, как мы отобрали у них очки в первом круге. В этот раз ребята сыграли строго, собранно и организованно. Вместе с тем футболистов «Шахтера» подвела реализация.
 
Надо признать, что соперник создал достаточное количество перспективных моментов - но так уж вышло, что воплотить их в голы ему не удалось. У нас же был шанс, который мы использовали. В футболе такое бывает. 
 
- А как же фактор везения?
- И он сыграл свою роль. Ведь, повторюсь, у «Шахтера» были благоприятные моменты, а у Бланко-Лещука и Тайсона - вовсе стопроцентные. Но им не повезло, а нам - наоборот. В поединках с горняками должно присутствовать везение - иначе добиться положительного результата с командой, которая выше нас на голову, очень тяжело.
 
В харьковском матче было все - и наша самоотдача, и фарт. Отсюда и результат. 
 
- «Олимпик» во второй раз в одном чемпионате отобрал очки у горняков - причем вновь благодаря ничьей со счетом 1:1. Это уже похоже на традицию…
- Чтобы так говорить, нужно посмотреть, как будет складываться наше соперничество в дальнейшем. Впереди еще два матча с «Шахтером», в которых, полагаю, будет непросто. Но мне как тренеру, конечно, хотелось бы, чтобы положительные исходы встреч с этим соперником стали традиционными.
 
- Осенняя и весенняя игры с «Шахтером» в чем-то похожи?
- Думаю, нет. В отличие от матча первого круга, в Харькове соперник создал больше голевых моментов и был ближе к победе.
 
- Ваш коллега Паулу Фонсека лучшим футболистом матча считает Заури Махарадзе. Не станете спорить?
- Зачем? У наших ворот постоянно было напряжение. Ряд ударов пришелся мимо цели, но были и ситуации, когда Заури действительно выручал. Он был и организатором обороны, и умело руководил защитными действиями. В этой ничьей его заслуга очень велика.
  
- С горняками сыграли двое новичков - Виталий Гемега и Иван Брикнер. Что скажете о них?
- Раз результат вышел положительным - значит, игру они провели со знаком «плюс». При том, что недавно пополнившие команду ребята еще не показывают свои лучшие качества, так как пока не набрали оптимальную форму.
 
- А отчего не участвовали в игре с «Шахтером» два других новобранца - Игорь Жураховский и Михаил Сергийчук?
- Жураховский присоединился к «Олимпику», когда началась весенняя часть чемпионата. Понятно, что не прошедшему подготовительные сборы влиться в игру тяжелее других. Тем не менее, парень работает. Думаю, в следующих матчах мы его на поле увидим. То же можно сказать и о Сергийчуке.
 
- Чем объясняется отсутствие Мохи?
- Его мать недавно прооперировали, и он отпросился к ней. Мы с Мохой постоянно на связи. По возвращении в Украину он будет готовиться к матчу с «Карпатами».
 
- Каков характер повреждения Антона Поступаленко?
- Насколько мне известно, там ничего серьезного. 
 
- Принято считать, что стабильность - признак класса. Насколько высок он у «Олимпика»?
- Трудно что-либо сказать по этому поводу. У нас ведь каждые полгода меняется состав. Чтобы поддерживать высокий уровень и двигаться вперед, нужна стабильность. Кадровая стабильность. С уходом футболистов меняется стиль, что сказывается на игровом почерке всей команды.
 
Вот и теперь мы вынуждены комплектоваться по ходу чемпионата. Ничего не поделаешь, это наши реалии. Мы находимся в непростых условиях. Это касается многих проблем - с полями, домашними играми, постоянными разъездами. К счастью, справляемся.
 
Главное, что старожилы «Олимпика», как и ребята, которые приходят в команду, вникают в нашу ситуацию и отдаются делу максимально.  
 
- Какие задачи ставились перед командой в канун сезона - и изменились ли они по прошествии времени?
- Мы амбициозны. Руководство клуба, тренерский штаб и сами футболисты по итогам первого этапа стремились попасть в первую шестерку. Так что задачу-минимум мы выполнили. Теперь, находясь в шестерке, хотелось бы побороться за еврокубковую путевку.
 
- В разгар осени в активе вашей команды наметилась беспроигрышная серия из шести матчей, позволившая подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. В тот момент не думали замахнуться на призовое место?
- Желание есть всегда, и в мечтах мы себя никогда не ограничиваем. Но вот воплотить это в реальность непросто. Если говорить о призах - получается, что прямым конкурентом является «Заря». А мы проиграли этому сопернику два матча. Как, впрочем, и киевлянам.
 
При таком положении вещей вести речь о попадании в тройку сложно. Тут хотя бы быть ближе к ней. Тем не менее, учитывая наши реалии, нынешнее место «Олимпика» - уже достижение. Оно нас полностью устраивает.
 
- Уверенно проведенные игры  нередко чередуются у «Олимпика» с неудачными. Какое объяснение отсутствию стабильности находите?
- Все дело в психологии. Стартовые игры в чемпионате мы провели неважно, что связано с комплектованием состава по ходу сезона. Только после трех-четырех туров в команду пришли Гринь, Богданов, восстановились обитатели лазарета.
 
Стоит учитывать, как мы проводили предсезонную подготовку. В отличие от большинства команд премьер-лиги, тренировочных сборов у нас не было. Летом мы оставались в Киеве и проводили спарринги с командами первой лиги. Так вот, после неудачного старта мы стали набирать обороты и середину первого круга прошли очень уверенно (в этот период «Олимпик» одержал три победы кряду - над «Карпатами», «Днепром» и «Сталью» - Прим. В.К.).
 
Да, крупно проиграли «Динамо». Но киевляне есть киевляне. По многим условиям столичный клуб на голову выше нас. С такими командами тягаться очень сложно. К провалам стоит отнести и матч с «Зарей», который был последним в первом круге. Но ничего удивительного в осечках нет, ведь всю дистанцию чемпионата не проходят ровно даже лидеры.
 
Настроиться на каждый матч, аккумулируя эмоции, очень сложно. Одну игру ты провел неплохо, в другой сыграл лучше, а третью - откровенно провалил. Но как бы то ни было, главное - есть баланс. 
 
- Если предположить, что «Олимпик» все же получит право сыграть в еврокубковом турнире, какой стадион в качестве домашней арены намерены использовать?
- Этот вопрос больше к руководству клуба. Оно должно подумать, как обеспечить команде наиболее комфортные условия для Лиги Европы. Моя же задача как тренера занять с командой одно из мест, которое дает право выступить в следующем сезоне на евроарене.
 
- В зимний период команду покинули пять футболистов - Кирилл Петров, Артем Барановский, Максим Драченко, Владимир Танчик, Владимир Лысенко, Илья Корнев. О какой из потерь жалеете больше всего?
- Для меня каждый футболист важен. Любой - потеря. Петров был капитаном, он больше других находился на поле. То же скажу и о Барановском. Важным, фундаментальным я бы даже сказал  игроком был для нас Драченко. Он знал наши требования, так как выступал за «Олимпик» еще в первой лиге.
 
Танчик задавал тон скоростным действиям команды, отличался высокой самоотдачей в каждом матче. Лысенко был полезен в атаке, забивал. Игра со всеми этими футболистами получалась у «Олимпика» синхронной.
 
- Что вас как тренера сейчас беспокоит больше всего?
- Отсутствие условий. У нас нет полей для тренировок. Это обстоятельство мешает нормальной подготовке команды к играм. Мы тренируемся то на синтетике, то на земляном поле, к которому добираемся почти полтора часа. Со всеми остальными проблемами, уверен, мы справимся…
 

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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