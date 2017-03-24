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Йерко ЛЕКО: «Украине не хватает твердой руки Лобановского»

Хорватский футболист поделился ожиданиями от матча сборных

  • 24.03.2017 11:02
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medyaspor.com. Йерко Леко
© medyaspor.com. Йерко Леко

Накануне предстоящего матча экс-полузащитник загребского и киевского «Динамо» Йерко Леко дал развернутое интервью популярному хорватскому изданию Vecernji list, рассказав о своей жизни в нашей стране.

Бывший игрок загребского «Динамо» появился в Киеве летом 2002 года, когда команда переживала переломный этап.

«Мы с Гораном Сабличем приехали в Украину через два месяца после смерти Валерия Лобановского. «Динамо» возглавил его ученик Алексей Михайличенко, полностью унаследовавший методы своего великого учителя. Он переехал в тренерскую комнату на последнем этаже динамовской базы в Конча-Заспе, где и проводил индивидуальные и коллективные беседы с помощниками и ветеранами клуба. Его окружали книги и конспекты Лобановского, и он старался по максимуму использовать наследие предшественника».

По словам Йерко, в клубе тщательно следили за состоянием футболистов, проводя необходимые медицинские процедуры.

«Каждый день у нас проверяли артериальное давление. И если на экране тонометра появлялись какие-то странные цифры, тренеры запрещали тренироваться, параллельно пытаясь определить причины сбоя. Консультации с медиками и самими игроками, как правило, позволяли определить, что это было - стресс или нарушение режима: например, ночь, проведенная в каком-то увеселительном заведении…»

Леко признался, что иногда балканские легионеры нарушали правила дорожного движения.

«Я и два Горана - Саблич и Гавранчич - нередко позволяли себе слишком быструю езду. Этому способствовали широкие дороги столицы Украины и лояльное отношение к игрокам «Динамо» дорожной автоинспекции».

Превосходные отзывы получили от хорватского опорника и болельщики «Динамо»: «Фанаты относились к нам с большой симпатией. Мне вообще кажется, что украинцам подсознательно импонируют хорваты, так как они улавливают некое сходство исторических судеб наших наций».

По мнению Леко, динамовскому фан-сектору хватало и эмоций, и страсти:

«Сравнивать местных болельщиков по уровню фанатизма с турками, конечно, нереально, но они настолько горячо гнали команду вперед, что иногда это играло с нами злую шутку. В частности, в еврокубках на своем поле мы чувствовали поддержку двенадцатого игрока и действовали агрессивно - с позиции силы. В гостях это удавалось значительно реже: при чужих трибунах, как правило, мы чувствовали себя скованно, а иногда даже испуганно».   

В завершение Леко посетовал, что ему не удалось поработать с таким выдающимся наставником как Лобановский, и предположил, что украинскому футболу и сборной не хватает твердой руки Мэтра…

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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