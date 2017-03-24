Иво ШУШАК: «Уважаем Андрея Шевченко и его команду»

Авторитетний хорватський тренер розповів про свої очікування від матчу у Загребі.

«Ми дуже любимо український футбол, цінуємо досягнення Валерія Лобановського, з яким я познайомився в Угорщині, - сказав Іво Шушак, - Ми поважаємо Андрія Шевченка і його команду. Ми знайому політичну ситуацію в Україні і розуміємо, що ви опинилися в становищі, подібному до становища Хорватії 25 років тому. І ми справді хочемо, щоб ваша збірна під орудою Шевченка показувала хороший футбол. Але цього разу ми зичимо перемоги Хорватії. Я вважаю, що наша збірна - фаворит».

Іво Шушак має 28-річний статус тренерської роботи у багатьох хорватських клубах, а також у молодіжній збірній Хорватії. Також цей фахівець тренував тбіліське «Динамо» та національну збірну Грузії. Нині Іво Шушак працює директором Академії ФК «Динамо» (Загреб).

Поєдинок збірних Хорватії та України відбудеться 24 березня. Упродовж двох днів 1 200 уболівальників Національної збірної команди України з футболу, які стали учасниками фан-руху «Вірні збірній», прибувають до Загреба. Ще 800 українців придбали квитки індивідуально.