Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Селезнев – не пешеход»

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнением по поводу матча с Хорватией.

— Конечно, хотелось бы добиться победы, но реалии таковы, что хорваты — одна из сильнейших сборных Европы и по людям, и по командной игре, — сказал экс-футболист сборной Украины накануне матча отбора ЧМ-2018 с Хорватией. — Ожидаю очень тяжелой встречи. Нужно хорошо отыграть в обороне и контригру наладить. Без нее будет очень тяжело.

— По-вашему, Хорватия сейчас — это уровень Испании, Франции?

— Уровень нужно показывать на поле. По возможностям и по людям я не сказал бы, что Хорватия сильно отличается от той же Испании или Франции. Но все-таки ментальность у французов и испанцев посильнее будет. Психология помогает этим командам находиться там, где они сейчас находятся. А хорваты только пытаются взобраться на эту верхушку.

— Единственный стабильно играющий опытный форвард Украины — Селезнев. Может ли нападающий такого типажа быть полезным в контратакующей игре?

— А почему он будет бесполезным? Я не скажу, что Женя — пешеход какой-то…

— Но все-таки он проявляет свои лучшее качества при позиционных атаках.

— Полные матчи его клуба не смотрю, но то, что я видел по нарезкам и моментам, то не сказал бы, что он прямо стоит во вратарской площадке и только клюшки подставляет. Он достаточно большой объем работы выполняет, играет из глубины. Но при этом успевает и забивать и голевые передачи отдавать. Если он сейчас в хорошей форме, то почему его не использовать?

— Считаете ли вы правильным вызывать в сборную футболиста, который абсолютно не имеет игровой практики? Просто, чтоб поддержать его?

— Нет, не считаю. Но это вопрос не ко мне, а больше — к тренерскому штабу, почему они так решали. Очень много копий было летом сломано вокруг того же Гусева и Тимощука. И тут уже новый тренерский штаб вызывает Зозулю… Если отбросить все общественные и политические дела, в которых к Роману, конечно же, нет никаких вопросов, и смотреть по-игроцки, то вопросы есть.

— В предыдущих матчах тройка полузащиты выглядела следующим образом: Степаненко снизу, Коваленко и Зинченко выше. Последние двое не отличаются хорошей игрой в отборе, как и Малиновский, например. Есть смысл в таком треугольнике полузащитников в игре против мощнейшей средней линии хорватов?

— Варианты есть. Сидорчук, тот же Малиновский, который находится в хорошей форме и выполняет большой объем работы в матчах за свой клуб. Я не считаю, что у него какие-то сильные проблемы с отбором. Да, это не Степаненко, не Тимощук, не условный Макелеле. Но это футболист, который определенные вещи при обороне своей команды способен делать.

— Исходя из вашего опыта, насколько игровая практика в клубе важна для футболиста в сборной?

— Она нужна везде. Как бы ты не тренировался, что бы ты ни делал, если ты находишься в плохом игровом тонусе, то есть проблемы. Если ты не Месси, который за счет таланта может решать вопросы, то возникнут проблемы. Игровая практика очень важна, но «маємо те, що маємо». Надеюсь, что наш, украинский характер нам поможет.

— Должен ли быть приоритет у игроков без игровой практики?

— Есть вещи, которые только игровой практикой не обозначаются. Естественно, мы же не можем взять в сборную футболистов из первой и второй лиги только из-за того, что они по 30 игр за сезон играют. Есть совокупность факторов, которые тренерский штаб принимает во внимание, вызывая того или иного футболиста.

— Больше всего сейчас беспокоит состояние Коноплянки. Как считаете, должен ли он выйти в стартовом составе с хорватами?

— Дело в том, что у нас на данный момент вообще проблемы с краями. Даже Ярмоленко сейчас не показывает той игры, которую мы привыкли от него видеть. Зато он играет в каждом матче и имеет практику в клубе. Должен он выйти? Наверное, должен. Коноплянка должен быть в составе? Ну, наверное, игрок такого уровня для сборной нужен. Учитывая то, что сейчас я даже не знаю, кем его можно заменить. Петряк, которого многие рассматривают, как замену Коноплянке, тоже не блещет, хоть и играет в каждом матче в клубе.

Тарас ПАНЧЕНКО