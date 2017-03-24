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Зозуля, Федецкий и Малиновский не сыграют против Хорватии

Четыре игрока не попали в заявку сборной Украины на игру против Хорватии

  • 24.03.2017 10:39
  • 1288 просмотров
  • 7 комментария
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depo.ua. Артем Федецкий
© depo.ua. Артем Федецкий
Судя по составу сборной Украины на официальном сайте УЕФА, тренеры нашей команды определились с заявкой на игру отбора ЧМ-2018 с Хорватией. В нее по нынешним правилам могут войти 23 футболиста, поэтому четырех пришлось отсеять. В этот квартет вошли: защитники Сергей Кривцов и Артем Федецкий, полузащитник Руслан Малиновский и нападающий Роман Зозуля.
 
Больше всего удивляет отсутствие в заявке полузащитника бельгийского Генка. Как удалось выяснить, вчера вечером у него поднялась температура, и именно это обусловило выбор тренеров.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 24.03.2017 10:48
    0
    Все нормально кроме Малиновского, Шева побоялся новичка сразу брать, а это зря, Лучше бы Малышева или Петряка убрал
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    Денис Простак
    online
      Денис Простак, 24.03.2017 10:50
    0
    как обидно наверное Малине ((( но я думаю температуру снять же можно за день.. хотя потом состояние не то(( эх жаль( очень хотелось его увидеть против Хорватов
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    inflicted
      inflicted, 24.03.2017 10:50
    +4
    Шкода Малиновського, в такі формі зараз!. Здоров"я йому!
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    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 24.03.2017 10:57
    -1
    щось постійно заважає Малиновському. а як відомо що не робиться к кращому тільки невідомо для кого сьогодні
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    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 24.03.2017 10:59
    -1
    федецький вже зовсім ніякий. дарма визивають. мене малишєв не подобається взагалі ,як по мене ці два гопника з донбасу селезнєв тудиж зайві в збірній. петряк теж ніякий
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    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 24.03.2017 11:00
    -1
    мальшєв тільки пасажир. возят його для меблі
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    h3adWay
    online
      h3adWay, 24.03.2017 11:07
    0
    малиновский вроде как цап, на место того же зинченко. причем тут малышев? и вот если так смотреть, то лучше бы он был, чем зинченко. который не играет, и которого раскрутили и сделали звезду. а по поводу опорников, так у нас наверное кроме степы каратиста и нет никого
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