Зозуля, Федецкий и Малиновский не сыграют против Хорватии

Судя по составу сборной Украины на официальном сайте УЕФА, тренеры нашей команды определились с заявкой на игру отбора ЧМ-2018 с Хорватией. В нее по нынешним правилам могут войти 23 футболиста, поэтому четырех пришлось отсеять. В этот квартет вошли: защитники Сергей Кривцов и Артем Федецкий, полузащитник Руслан Малиновский и нападающий Роман Зозуля.
Больше всего удивляет отсутствие в заявке полузащитника бельгийского Генка. Как удалось выяснить, вчера вечером у него поднялась температура, и именно это обусловило выбор тренеров.
Источник — zbirna.com
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