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Евгений ЯРОВЕНКО: «Андрей Шевченко - наша главная надежда»

Экс-игрок «Днепра» - о предстоящем матче Хорватии и Украины

  • 24.03.2017 10:18
  • 193 просмотров
  • 3 комментария
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Евгений ЯРОВЕНКО: «Андрей Шевченко - наша главная надежда»
Бывший защитник «Днепра» Евгений Яровенко прогнозирует боевую ничью на «Максимире».
 
— В Загребе матч не просто хороших команд — встреча лидеров группы, главных претендентов на поездку на ЧМ-2018. Многие отдают предпочтение хорватам, говорят, что в их составе много звезд, но разве в нашей сборной их нет? Кучер, Ракицкий, Ротань, Ярмоленко... А главная надежда — Андрей Шевченко, который, будем надеяться, сможет выбрать необходимую тактику, которая принесет положительный результат. Возможно, много моментов в матче не будет, однако для сборной Украины куда важнее надежно сыграть в обороне. Если не пропустим — как минимум не проиграем. Мне же наиболее реальным результатом видится ничья 1:1, — сказал Яровенко.
 

Источник — Footboom

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Комментарии
    yuliykurilo
      yuliykurilo, 24.03.2017 10:39
    +2
    "Многие отдают предпочтение хорватам, говорят, что в их составе много ЗВЕЗД, но разве в нашей сборной их нет? Кучер..."
    Хахаха, Яровенко, что делаешь? Прекрати!
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    Elblanko
      Elblanko, 24.03.2017 10:41
    0
    Я думав головна надія, то хороший закордонний тренер, який тямить у тренуванні(техніка, тактика, фіз підготовка) і в основу бере сильніших, а не по блату...
    Ну якщо шева, то ладно... Хай буде шева.
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    Elblanko
      Elblanko, 24.03.2017 10:43
    0
    1:2
    Наші виграють.
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