Евгений ЯРОВЕНКО: «Андрей Шевченко - наша главная надежда»

Бывший защитник «Днепра» Евгений Яровенко прогнозирует боевую ничью на «Максимире».
— В Загребе матч не просто хороших команд — встреча лидеров группы, главных претендентов на поездку на ЧМ-2018. Многие отдают предпочтение хорватам, говорят, что в их составе много звезд, но разве в нашей сборной их нет? Кучер, Ракицкий, Ротань, Ярмоленко... А главная надежда — Андрей Шевченко, который, будем надеяться, сможет выбрать необходимую тактику, которая принесет положительный результат. Возможно, много моментов в матче не будет, однако для сборной Украины куда важнее надежно сыграть в обороне. Если не пропустим — как минимум не проиграем. Мне же наиболее реальным результатом видится ничья 1:1, — сказал Яровенко.
Источник — Footboom
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Хахаха, Яровенко, что делаешь? Прекрати!
Ну якщо шева, то ладно... Хай буде шева.
Наші виграють.
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