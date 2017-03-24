Александр БАБИЧ: «Видно, что сборная Украины прибавляет»

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич перед завтрашней игрой Хорватия - Украина поделился мыслями на эту тему.

— Хорваты представлены игроками топ-чемпионатов. Футболисты, будем говорить откровенно, классом повыше. С другой стороны, это может сыграть злую шутку с хорватами в плане мотивации с Украиной.

С приходом Шевченко игра сборной где-то рискованно перестраивается, как и психология молодых футболистов. Но считаю, что такой риск заслуживает уважения. Видно, что команда от игры к игре прибавляет, — констатировал Бабич.