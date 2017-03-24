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Таиланд — Саудовская Аравия — 0:3. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор отборочного матча ЧМ-2018 Таиланд — Саудовская Аравия

  • 24.03.2017 09:37
  • 96 просмотров
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В поединке отбора чемпионата мира-2018 между сборными Таиланда и Саудовской Аравии крупную победу одержали гости:

Источник — Sport.ua

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