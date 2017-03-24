Евгений ШАХОВ: «Соскучился по сборной»

Выступающий в ПАОКе экс-полузащитник «Днепра» поделился с впечатлениями о греческом этапе карьеры и рассказал о подготовке национальной команды к матчу с Хорватией.

- В своем первом интервью после подписания контракта с греческим клубом вы обещали сделать все, чтобы принести пользу ПАОКу. Очень похоже, что слово держите…

- Об этом пока рано говорить. Все покажет итоговая таблица чемпионата.

- Какие задачи стоят перед клубом?

- Максимальные. Занять первое место и выиграть Кубок Греции.

- И велики ли шансы на чемпионство?

- К сожалению, мы потеряли много необязательных очков, поэтому о золотом финише говорить сложно. До окончания сезона осталось шесть туров, и, как мне кажется, настичь «Олимпиакос» не удастся. Но будем бороться за второе место, которое дает право играть в Лиге чемпионов.

- Успели почувствовать, что стали в клубе своим?

- В последнее время ощущаю это все больше. И дело не столько в доверии тренера. У каждого футболиста, меняющего страну и чемпионат, свой период адаптации - и это естественный процесс. Могу с уверенность сказать, что на данном этапе чувствую себя намного комфортнее, чем в самом начале зарубежной карьеры.

СВЕРГНУТЬ «ОЛИМПИАКОС»

- Чего не хватает в греческом футболе?

- Я не сказал бы, что чего-то не хватает. Разве что пришла пора сменить чемпиона. Ведь не должно так быть, чтобы один и тот же клуб постоянно выигрывал титул. Шесть лет сильнейшим в Греции неизменно становится «Олимпиакос». Пора бы его с чемпионского трона свергнуть! Хочется сделать это в справедливой и честной борьбе. Чтобы не было помощи со стороны судей или влияния каких-то других факторов.

Если так произойдет, это будет лучше для всего греческого футбола. Болельщики львиной доли команд ждут не дождутся, когда придет время перемен, и гегемония «Олимпиакоса» будет нарушена. Особенно это касается поклонников ПАОКа, мечте которых о золотых медалях уже больше тридцати лет.

- Партнеры об украинском футболе расспрашивают?

- Интересуются либо футболисты, которые прежде выступали в нашем чемпионате, либо те, с кем имеем общих знакомых. Спрашивают о делах в чемпионате, игроках, сборной. Обычные вопросы в футбольной среде.

- На греческом уже стали изъясняться?

- Пока этим похвастать не могу. Хотя футбольные фразы, которые используются в моей работе, стараюсь запоминать. Свободно разговаривать по-гречески пока не научился - пользуюсь английским. Благо, в клубе все этот язык знают - и тренеры, и партнеры по команде. Да и в самом городе с английским проблем нет.

- С невысокого уровня судейством в чемпионате Греции приходится сталкиваться?

- Увы. Порою встречаются мелочи, которые для ПАОКа имеют негативные последствия. Выдуманные фолы, желтые карточки, положения «вне игры»…

- Штрафы за необязательные желтые или красные карточки в клубную казну платить доводилось?

- Слава Богу, нет. Не хочу с этим сталкиваться. (Улыбается). Одно дело, когда карточку получаешь в результате жесткой борьбы, а совсем другое - без причины.

- А велики ли тарифы за необязательный «горчичник»?

- Это зависит от тренера и президента клуба.

С МАТОСОМ - ПО-РУССКИ

- В футболе, как и в спорте в целом, важное значение имеет коллективизм. Насколько сплоченным является ПАОК?

- И об этом говорить рановато. Минувшим летом в команде произошли значительные изменения, а чтобы состав сыгрался, требуется время. Вот почему нынешний чемпионат ПАОК начал не совсем неудачно. Правда, со временем сыгранность пришла, коллектив постепенно сформировался. Мы стали дружнее, бьемся друг за друга на поле, появилось взаимопонимание. В этом плане мы, как команда, конечно же, выросли.

- Свободное время с одноклубниками часто проводите?

- Со многими вместе обедаем или ужинаем, встречаемся семьями.

- С кем подружились в команде?

- Кого-то выделить не могу, так как общаюсь практически со всеми. С ребятами у меня хорошие отношения, нет никаких проблем. С Лео Матосом знакомы не первый год, так как вместе играли в «Днепре». И жены наши тоже общаются. Кстати, с семьей Матоса разговариваем по-русски.

- В сборную тура по версии местной прессы часто попадали?

- Если честно, то не следил за этим. Для меня важно, чтобы наша команда выигрывала.

- А часто приходится давать интервью греческим изданиям?

- Обычно это происходит после игр. За последние десять туров - раз пять. Правда, общался при помощи переводчика.

- Что сохранили на память о дебютном матче в составе ПАОКа?

- Ничего. Коллекционированием мячей или футболок не увлекаюсь. Страсти к этому нет.

КЛУБ С АМБИЦИЯМИ

- В «джентльменский набор» футболиста времен игровой карьеры вашего отца, Евгения Шахова-старшего, входили подъемные, квартира и машина. ПАОК по этой части силен?

- Предусмотренное контрактом клуб мне предоставил. Я получил служебную квартиру и автомобиль. А вот насчет подъемных ничего не могу вам сказать. (Улыбается).

- Правда, что в ПАОК вас сосватал бывший отцовский одноклубник Олег Протасов?

- Когда только появился интерес со стороны греков, отец сразу набрал Протасова. Он попросил его поделиться своим мнением об этом клубе. Олег Валерьевич очень лестно отозвался о ПАОКе, сказав, что это - клуб с большими амбициями. Его президент преисполнен желанием добиться результата на протяжении многих лет, и делает для этого все возможное.

А еще - славится ПАОК огромной группой поддержки. После дебюта я в этом убедился. Фанаты не позволяют стоять на поле, все время гонят вперед. Так что хорошая атмосфера на стадионе на матчах всегда обеспечена.

- А свободно передвигаться по улицам фанаты дают?

- (Улыбается). Дают. Правда, когда выигрываешь. После таких матчей ты для всех хорош, тебя ценят и хвалят. А при первом же поражении - опускают на землю. И это касается не только ПАОКа - подобное наблюдается во всей Греции.

- После поражений из дому лучше не выходить?

- Нежелательно. Впрочем, поражение поражению рознь. Смотря как проиграть. Если не биться на поле, а ходить пешком - действительно могут возникнуть проблемы. Фанатов ведь не обманешь. Когда они видят, что их команда отдается борьбе, старается, атакует, но не добивается положительного результата, относятся к неудачам сдержанно. Помню, проигрывали «Аяксу» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, однако болельщики нам аплодировали стоя.

- Вы в курсе, что Протасов стал техническим директором Федерации футбола Украины?

- Знаю, но после этого с ним не общался. Может, в Хорватии с ним повидаюсь. Олега Валерьевича знаю давно - под его руководством работал в «Днепре». Он был первым тренером, который позвал меня, 17-летнего юношу, на сборы с главной командой.

МАССА ПОЗИТИВА

- Для любого футболиста вызов в сборную - важное событие. Что испытали, получив его впервые?

- Массу позитива! Очень обрадовался, что работа на тренировках и в играх не проходит зря.

- Допускали, что перед матчем с Хорватией можете не попасть в список вызванных на пятидневный австрийский сбор?

- Об этом даже не думал. Я играл, понимая, что являюсь одним из тех, на кого может пасть выбор. А решение о том, заслуживает ли тот или иной футболист приглашения в национальную команду, принимает лишь главный тренер.

- Ревностного отношения к отъезду в национальную команду в клубе не почувствовали?

- Нет, конечно! Наоборот - в ПАОКе вызову в сборную только рады. Каждый раз, когда игрок получает такое приглашение, его поздравляют и искренне желают удачи.

- По национальной команде успели соскучиться?

- Да. Я играю за рубежом, поэтому в сборную еду с особым желанием себя проявить. Хочется повидаться с ребятами, с которыми много лет провел в «Днепре». Что может быть лучше живого общения?

- За время сбора в Бад-Тацмансдорфе успели оценить свои шансы на попадание в стартовый состав хотя бы интуитивно?

- (Улыбается). Во-первых, даже не знаю, как это оценивать. А во-вторых, лишь во вторник провел первую полноценную тренировку с командой. Наверное, решение по составу будет принято тренерами непосредственно перед матчем в Загребе.

ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ЗОЗУЛИ

- Ваш экс-одноклубник Роман Зозуля переживает не лучшие времена. Поддержали его морально?

- У нас с Ромой и до этого был постоянный контакт. Всегда его поддерживал - для близких друзей это важно не только в подобных ситуациях, но и на любом жизненном отрезке. У каждого в жизни бывают трудности, и преодолевать их сообща гораздо легче.

- Как Зозуля переносит непростое испытание?

- Как может переносить его человек, который на протяжении долгого времени остается без футбола! Конечно же, он не рад происходящему! Это нужно просто пережить. Все нормализуется, я в этом уверен.

- Что скажете о предстоящем сопернике?

- Добротная, сильная команда. Все игроки, выступающие в ее составе, - звезды мирового уровня. Подавляющее большинство играет в солидных европейских клубах. Что касается игровых качеств соперника, то выделил бы центральную линию полузащиты.

Футболисты сборной Хорватии любят постоянно контролировать мяч, играя первым номером. Причем, это качество им, судя по всему, прививается с детских лет.

- А атмосферу на австрийском мини-сборе как оцените?

- Она просто супер! Ребята занимаются с хорошим настроением. Способствовала этому и погода.

- У нашей сборной с Хорватией особые счеты. Все началось с 1997 года, когда в стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира нашей команде насолил норвежский арбитр Руне Педерсен…

- О том резонансном поединке я слышал, но видеть его никогда не доводилось. Надеюсь, что новое соперничество с хорватами окажется для нас успешным.