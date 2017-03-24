малиновский вроде как цап, на место того же зинченко. причем тут малышев? и вот если так смотреть...

мальшєв тільки пасажир. возят його для меблі

федецький вже зовсім ніякий. дарма визивають. мене малишєв не подобається взагалі ,як по мене ці...

щось постійно заважає Малиновському. а як відомо що не робиться к кращому тільки невідомо для ког...

Шкода Малиновського, в такі формі зараз!. Здоров"я йому!

как обидно наверное Малине ((( но я думаю температуру снять же можно за день.. хотя потом состоян...

Все нормально кроме Малиновского, Шева побоялся новичка сразу брать, а это зря, Лучше бы Малышев...