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Ирак — Австралия — 1:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор отборочного матча ЧМ-2018 Ирак — Австралия

  • 24.03.2017 09:30
  • 89 просмотров
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В поединке отбора чемпионата мира-2018 между сборными Ирака и Австралии команды сыграли вничью:

Источник — Sport.ua

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