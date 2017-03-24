Хави МАРТИНЕС: «О Лиге чемпионов поговорим позже»

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес отметил, что не обсуждал с футболистами мадридского «Реала» предстоящую борьбу между испанским и немецким грандами в четвертьфинале Лиги чемпионов. Мартинес в данный момент находится в расположении сборной Испании, готовясь к отборочному матчу чемпионата мира с национальной командой Израиля (24 марта) и товарищеской игре с французской сборной (28 марта).

«Я не говорил с игроками «Реала» о Лиге чемпионов, сейчас важен матч с Израилем. Задача сборной Испании заслуживает того, чтобы мне задавали вопросы о национальной команде. А говорить о Лиге чемпионов ещё будет время», — говорит Мартинес.