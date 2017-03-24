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Хави МАРТИНЕС: «О Лиге чемпионов поговорим позже»

Хавбек «Баварии» отказался отвечать на вопросы о клубном футболе

  • 24.03.2017 08:59
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Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес отметил, что не обсуждал с футболистами мадридского «Реала» предстоящую борьбу между испанским и немецким грандами в четвертьфинале Лиги чемпионов. Мартинес в данный момент находится в расположении сборной Испании, готовясь к отборочному матчу чемпионата мира с национальной командой Израиля (24 марта) и товарищеской игре с французской сборной (28 марта). 
 
«Я не говорил с игроками «Реала» о Лиге чемпионов, сейчас важен матч с Израилем. Задача сборной Испании заслуживает того, чтобы мне задавали вопросы о национальной команде. А говорить о Лиге чемпионов ещё будет время», — говорит Мартинес.
 

Источник — Euro-football

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