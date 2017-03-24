Первый экзамен Шевченко

На предматчевой пресс-конференции наставника «сине-желтых» первым делом спросили, помнит ли он первый визит на «Максимир». Шевченко с серьезным видом посетовал на плохую память: не держит, мол, в памяти того, что было много лет назад во время игроцкой карьеры. Но потом улыбнулся, сказав, что это была шутка. Тот матч, состоявшийся больше двадцати лет назад в отборе на Евро-1996, сборная Украины, ведомая Анатолием Коньковым с треском проиграла, но Шевченко не мог его забыть по другой причине. Во встрече с Хорватией на «Максимире» состоялся дебют нынешнего главного тренера сборной в национальной команде.

Спустя 22 года на легендарном для сборной Хорватии стадионе Андрею Шевченко предстоит сдавать первый серьезный экзамен в качестве главного тренера сборной Украины. По большому счету, каждый из четырех предыдущих матчей отбора был для тренерского штаба национальной команды испытанием. Но выездной матч с лидером группы, сборной, которая по своему кадровому потенциалу входит в число ведущих команд мира, безусловно, стоит особняком. С предыдущими вызовами «сине-желтые» справились на твердую четверку, хотя при определенном стечении обстоятельств могли получить и высший бал.

При этом даже в матчах, в которых мы потеряли очки – с Исландией дома и Турцией на выезде – подопечные Шевченко старались не уступать инициативу сопернику и действовать в атакующей манере. Пусть не все получалось, но игра сборной радовала, особенно на контрасте после безликого выступления во Франции.

Но с Хорватией, которая не только по мнению букмекеров является фаворитом матча, играть в тот футбол, который пытается привить сборной штаб Шевченко, будет во сто крат сложнее. Как наша сборная будет действовавать против Модрича и К наставник «сине-желтых» рассказал перед матчем – прессинговать в середине поля, не давая комфортно начинать атаки. При этом Шевченко сделал акцент на том, что ставит задачу не просто добиться положительного результата, но и показать содержательную игру.

У сборной Хорватии, для которой нынешний домашний поединок станет первым за два последних года, который она проведет дома в присутствии зрителей, свое мнение на этот счет. Наставник «шашечных» даже предположил, что Шевченко, говоря о том, что для него важен не только результат, но и содержание игры, пытался снять напряжение в команде. Украине, мол, не зазорно в Загребе будет и проиграть – любой результат, по мнению Чачича, который покажут гости, не станет для них проигрышем. Кроме того, наставник сборной Хорватии заверил, что решил все кадровые проблемы перед матчем с Украиной.

Одним из тех, кто поможет компенсировать отсутствие в обороне травмированных Чорлуки и Врсалько, должен стать динамовец Домагой Вида. Как сказал Чачич, он не только боец и универсал, но и хорошо знаком с возможностями игроков сборной Украины, что должно помочь хозяевам. Не менее хорошо знаком со сборной Украины и форвард «клетчатых» Никола Калинич. Вчера после тренировки в подтрибунном помещении «Максимира» форвард «Фиорентины», забивший только в Серии А 14 мячей, вспоминал годы в Украине с экс-партнерами по «Днепру» Евгением Селезневым и Денисом Бойко. Приехал в расположение команды Анте Чачича и завязавший с выступлением за национальную команду после Евро-2016 Дарио Срна.

Во время матча на «Максимире» планируются колоссальные меры безопасности. «После того, как наша сборная проводила матчи отбора ЧМ-2016 без зрителей, на стадионе сделают все, чтобы матч и прошел идеально», - сказал одному из нас местный журналист. «На матче Хорватия – Украина будут предприняты повышенные меры безопасности», - подтвердил на брифинге Мирослав Маркович, отвечающий за организацию матча. Обеспечивать безопасность, помимо полиции, будет 550 сотрудников охранных фирм, которых специально наняли местные власти. Болельщики перед входом на стадион пройдут три досмотра: во время первого будет проверка билетов, на втором сверят фамилию на билете с паспортными данными, а на третьем – личный осмотр. Также запрещено проносить баннеры, текст которых не был ранее согласован.

То, что на матче будут беспрецедентные меры безопасности, мы поняли еще в четверг, прогуливаясь в центре, на Площади бана Йосипа Елачича.

В центре Загреба, да и на спальных районах, дежурит огромное количество полицейских, которые пристально наблюдают за происходящим в городе. Возле крупных отелей замечены машины и микроавтобусы с полицейскими, возле мест проживания поменьше – по одному-два стража порядка.

В городе, помимо людей в форме, работает много и людей в штатском, но опытному глазу выдает их причастность к силовым структурам периодически шипящая в кармане рация.

Отметим, что полиция ведет себя вполне дружелюбно, хоть и строго. Украинские болельщики, прибывшие за день до матча в четверг вечером вполне культурно фотографировались с симпатичными девушками в форме.

Тем не менее, как мы уже сообщали ранее, полиция периодически подходит к болельщикам интересуются «кто такие» и проверяет на наличие запрещенных предметов.

Понять хорватскую полицию можно, все-таки сколько было скандалов в предыдущие разы, вплоть до запрета присутствия болельщиков на «Максимире». Тем более что и время сейчас такое неспокойное, что лучше держать ухо востро. Как говорится, «лучше перебдеть, чем недобдеть», тут как раз такая ситуация.

Отдельно стоит сказать, что украинские и хорватские ультрас договорились о так называемом ненападении. Донесено ли это в полной мере до рядового болельщика – вопрос, поэтому украинских фанов просят вести себя прилично и не поддаваться на провокации.

Кстати, украинским болельщикам также не нужно обольщаться в возможной вседозволенности на выезде. Как заверили организаторы поединка, явно выпивших людей пускать на стадион не будут. А если возникнут сомнения, то придется дунуть в трубочку для теста на алкоголь. Если концентрация алкоголя будет выше, чем 0,5 промилле, то просто не пустят на стадион. Такое нововведение едва ли не впервые на нашей памяти.

Также особо внимательно нужно быть с билетами. Все билеты – именные, поэтому в случае потери или повреждения своего билета есть риск не попасть на стадион вообще.

Ранее сообщалось об аншлаге во время матча Хорватия – Украина, наверняка, так и будет, но еще в четверг вечером в кассах стадиона «Максимир» можно было купить билеты. Также билеты для хорватских болельщиков доступны и в Интернете, а украинские болельщики, приехавшие на матч своим ходом, смогут купить билеты на наши сектора начиная с 16:30 в районе гостевого сектора. Цена билета 70 кун, что равняется почти 10 евро.

Кстати, очень мало в Загребе упоминаний о самом футболе, но, видимо, здесь и не нужно какой-либо дополнительной рекламы или афиш – хорваты любят футбол и придут на футбол при любой погоде.

И о погоде. Погода – шикарная, днем около 25 градусов, а к вечеру чуть холодает – именно то, что нужно для качественного футбола.

Болеем за наших!

Влад ДУДКА, Сергей ЦЫБА из Загреба