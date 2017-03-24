Андрей ДИКАНЬ: «У Шевченко достаточно авторитета»

Бывший вратарь сборной Украины Андрей Дикань рассказал о своем отношении к нынешней национальной команде и ее перспективах.

— Мне очень нравится. Когда сборная играла в Харькове, я общался с Шевченко и с ребятами о Шевченко. Всем очень нравится, как Андрей Николаевич перестроился с футболиста на тренера. Я считаю, у него достаточно авторитета, чтобы создать хорошую сборную. Изменения в игре были видны сразу в первом поединке Шевченко.

Кто сейчас лучший вратарь Украины? Андрей Пятов, конечно. Он мой друг, и ему комплимент, — сказал Дикань.