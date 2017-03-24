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Андрей ДИКАНЬ: «У Шевченко достаточно авторитета»

Экс-игрок сборной Украины - о матче команды против Хорватии

  • 24.03.2017 08:24
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Андрей ДИКАНЬ: «У Шевченко достаточно авторитета»
Бывший вратарь сборной Украины Андрей Дикань рассказал о своем отношении к нынешней национальной команде и ее перспективах.
 
— Мне очень нравится. Когда сборная играла в Харькове, я общался с Шевченко и с ребятами о Шевченко. Всем очень нравится, как Андрей Николаевич перестроился с футболиста на тренера. Я считаю, у него достаточно авторитета, чтобы создать хорошую сборную. Изменения в игре были видны сразу в первом поединке Шевченко. 
 
Кто сейчас лучший вратарь Украины? Андрей Пятов, конечно. Он мой друг, и ему комплимент, — сказал Дикань.

Источник — #FootballHub

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